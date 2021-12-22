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Windows 10, Windows 11 и MS Office 2021 по низким ценам на рождественской распродаже 2021

По акции уже доступны ключи для операционной системы Windows 10 Home / Pro и Windows 11 Home / Pro, а также наборы офисных программ Microsoft Office 2016 / 2019 / 2021 Professional Plus и прочие комплекты Microsoft.
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Интернет-магазин KeysFAN объявил о старте рождественской распродажи. До конца 2021 года у все желающих будет возможность приобрести программное обеспечение компании Microsoft по очень доступным ценам. По акции уже доступны ключи для операционной системы Windows 10 Home / Pro и Windows 11 Home / Pro, а также наборы офисных программ Microsoft Office 2016 / 2019 / 2021 Professional Plus и прочие комплекты Microsoft.

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Специальные предложения

Начнём со специальных предложений, которых магазин KeysFAN подготовил немало. Ссылки на интернет-площадку вы найдёте в таблице ниже. Там же указаны акционные цены на программное обеспечение.

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Windows 11 Professional можно купить на распродаже менее чем за 15 долларов. Если ваш компьютер не соответствует требованиям для установки новой версии операционной системы, можете остаться на Windows 10. Профессиональное издание стоит чуть более 7 долларов. Однако, два ключа набором обойдутся менее чем в 12 долларов.

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Если вам не нужны все функции Windows 10 Professional, можете использовать домашнюю редакцию операционной системы. Правда, стоит Windows 10 Home чуть дороже. Лицензия OEM в рамках рождественской распродажи обойдётся примерно в 8 долларов.

Как мы обещали, по акции можно выгодно купить офисное программное обеспечение компании Microsoft. Новинка в лице MS Office 2021 Professional Plus стоит лишь 31 доллар. Умножаем цену на 5 и получат 155 долларов за пять ключей. Однако, если покупать лицензии комплектом, заплатить нужно лишь 72 доллара, то есть менее 15 долларов за штуку.

Естественно, глупо переплачивать 41 доллар, чтобы сэкономить менее 17 долларов. Но если вам действительно нужен MS Office 2021 Professional Plus для пяти персональных компьютеров, то это прекрасная возможность сэкономить.

И в завершение добавим, что в список специальных предложений рождественской распродажи попали наборы Microsoft Office 2016 и 2019 Professional Plus. Их акционная стоимость составляет примерно 26 долларов и 19 долларов соответственно.

Ключ
Старая цена
Цена по акции
KeysFAN
Windows 11 Professional
$194.74
$14.61
Windows 10 Professional
$65.59
$7.43
Windows 10 Professional (2 шт.)
$72.76
$11.53
Microsoft Office 2021 Professional Plus
$450.99
$31.01
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 шт.)
$553.49
$72.01
Windows 10 Home
$144.00
$8.15
Microsoft Office 2019 Professional Plus
$869.19
$25.88
Microsoft Office 2016 Professional Plus
$579.11
$18.71

Скидки 50%

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Купить ключи для операционной системы Window можно с дополнительной скидкой 50%. Для этого нужно в корзине указать промокод KFLE50. Цены и ссылки на интернет-магазин ждут в магазине в таблице в конце данного раздела.

Как мы писали выше, ключ для операционной системы Windows 10 Home стоит примерно 8 долларов. Но если вы хотите приобрести две лицензии одним набором, нужно заплатить около 14 долларов с учётом дополнительной 50-процентной скидки.

В 17 долларов обойдётся лицензия Original Equipment Manufacturer на операционную системe Windows 11 Home. Также по акции доступен набор из пяти ключей Windows 11 Professional. Стоимость составляет 42 доллара с учётом промокода. И последнее предложение, о котором стоит упомянуть – Windows 10 Enterprise LTSC 2019. Цена составляет чуть более 9 долларов.

Ключ
Старая цена
Цена по акции
Промокод
Специальная цена
KeysFAN
Windows 10 Home (2 шт.)
$434.08
$27.14
KFLE50
$13.57
Windows 11 Home
$204.99
$33.81
KFLE50
$16.91
Windows 11 Professional (5 шт.)
$204.99
$84.04
KFLE50
$42.02
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
$118.89
$18.27
KFLE50
$9.13

Скидки 62%

И вот мы добрались до последнего блока со скидками – 62%. Для активации нужно ввести при оформлении заказа промокод KFLE62. Как обычно, чтобы увидеть ссылки на интернет-магазин KeysFAN и точные цены с учётом 62-процентной скидки, нужно пролистать вниз до следующей таблицы.

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Промокод KFLE62 можно использовать для того, чтобы со скидкой приобрести комплект программного обеспечения Microsoft Office 2021 Professional Plus в паре с ключом для операционной системы Windows 10 Professional. За лицензию на Windows 11 Professional нужно доплатить около 7 долларов.

А вот Windows 11 Professional в комплекте с Microsoft Office 2019 Professional Plus можно купить за 40 долларов. Если же вам будет хватать возможностей операционной системы Windows 10, можно сэкономить около 7 долларов или 8 долларов при заказе офисного программного обеспечения вместе с Windows 10 Home и Windows 10 Professional соответственно.

Промокод KFLE62 позволяет получить 62-процентную скидку и на другие продукты компании Microsoft. Например, MS Office 2019 Home & Student по акции на рождественской распродаже стоит примерно 31 доллар. MS Project 2021 Professional Plus доступен за 26 долларов без малого, а MS Visio 2021 Professional Plus обойдётся в 23 доллара. Цены за редакции 2019 года составляют примерно 22 доллара и 19 долларов соответственно.

Ключ
Старая цена
Цена по акции
Промокод
Специальная цена
KeysFAN
Microsoft Office 2021 Professional Plus + Windows 10 Professional
$614.99
$98.45
KFLE62
$37.41
Microsoft Office 2021 Professional Plus + Windows 11 Professional
$614.99
$117.33
KFLE62
$44.59
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Professional
$869.19
$84.96
KFLE62
$32.29
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Home
$1 007.05
$88.33
KFLE62
$33.57
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 11 Professional
$922.49
$105.56
KFLE62
$40.11
Microsoft Project 2021 Professional Plus
$1 445.24
$67.64
KFLE62
$25.70
Microsoft Visio 2021 Professional Plus
$594.49
$60.46
KFLE62
$22.97
Microsoft Project 2019 Professional Plus
$1 547.34
$58.30
KFLE62
$22.15
Microsoft Visio 2019 Professional Plus
$434.08
$50.97
KFLE62
$19.37
Microsoft Office 2019 Home & Student
$153.74
$81.98
KFLE62
$31.15

Как оформить заказа в магазине KeysFAN

Теперь мы детально рассмотрим процесс оформления заказа в интернет-магазине KeysFAN. Для примера возьмём лицензию на операционную систему Windows 11 Professional и набор офисного программного обеспечения для дома и учёбы Microsoft Office 2019 Home & Student. Стоимость составляет примерно 15 долларов и 82 доллара соответственно.

Открываем сначала MS Office и жмём Add to Cart, после чего закрываем окно и переходим к Windows. Вновь жмём Add to Cart, но теперь уже кликаем на кнопку View Cart, чтобы перейти в корзину.

В корзине видим, что стоимость заказа составляет 96 долларов 59 центов. Но купить Microsoft Office 2019 Home & Student можно с дополнительной скидкой 62%. Нажимаем на Apply Discount Code, вводить промокод KFLE62 для получения 62-процентной скидки, и жмём кнопку Apply Discount.

После обновления страницы видим, что стоимость MS Office 2019 Professional Plus снижена почти на 51 доллара, а сумма заказа теперь составляет 45 долларов и 76 центов.

Теперь переходим к оплате. Рассчитаться можно с помощью банковской карты напрямую или через PayPal. Рассмотрим оба варианта, но для начала нужно ввести адрес электронной почты. На него будет отправлено письмо с подтверждением платежа, а потом уже и купленные ключи активации.

Если вы планируете платить через систему PayPal, нужно лишь выбрать соответствующий и нажать на кнопку PayPal. После этого откроется новое окно, где следует завершить транзакцию.

При оплате с помощью карты, нужно ввести её номер, срок и CCV-код. После оплаты на указанный адрес электронной почты в течение нескольких минут будет отправлено письмо с ключами. При возникновении вопросов вы можете связать с поддержкой по адресу service@keysfan.com.

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