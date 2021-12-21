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Xiaomi POCO M4 получит 90-Гц дисплей, процессор MediaTek, MIUI 12.5 и Android 11
Смартфон будет представлен в России.
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Вчера, 20 декабря 2021 года, китайская компания Xiaomi начала продавать в России смартфон среднебюджетного класса POCO M4 Pro 5G. Но уже совсем скоро на рынке появится более скромная модель нового поколения. Она будет называться просто Xiaomi POCO M4.

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Смартфон был сертифицирован Федеральной комиссией по связи США. Также модель была замечена в базе данных Евразийской Экономической Комиссии. Это означает, что она будет продаваться в России. Устройство имеет модельный номер 2201117PG. Символ G означает, что POCO M4 получил глобальную версию программного обеспечения. В данном случае речь о прошивке MIUI 12.5 из коробки, дополненной операционной системой Android 11.

Вычислительным центром предстоящей новинки станет одна из мобильных платформ компании MediaTek. Модель однокристальной системы пока что не уточняется, но она не будет поддерживать сотовых сетей пятого поколения. Скорее всего, речь о чипе серии Helio G, ведь мало верится в то, что тайваньский чипмейкер начнёт выпускать SoC линейки Dimensity без поддержки сетей стандарта 5G.

Разрешение основной камеры в Xiaomi POCO M4 составит 64 МП + 8 МП + 2 МП. В модулях будут использоваться датчики изображения OmniVision OV64B0, Sony IMX355 и OmniVision OV2A соответственно. Смартфон не получит телеобъектива и оптической стабилизации изображения, а 2-мегапиксельный сенсор будет использоваться для макросъёмки. Также отметим 90-герцевый жидкокристаллический дисплей неизвестной диагонали и неизвестного разрешения. Больше информации о телефоне пока нет.

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Ожидается, что в Европе POCO M4 будет стоить менее 230 евро. Что касается российской цены, она составит порядка 15 000-18 000 рублей в зависимости от модификации памяти. Дата анонса смартфона пока что не уточняется. В некоторых странах он может продаваться как Xiaomi Redmi Note 11S.

#xiaomi
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