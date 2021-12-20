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Motorola Edge 20 представлен в России –Snapdragon 778G, 144 Гц OLED и 10-МП камера за 34 990 рублей
До 23 декабря доступна скидка 5 000 рублей.
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Пока в Китае дебютируют смартфоны Motorola Edge 30-й серии, в России только появляются модели прошлого поколения. Свежая новинка – Motorola Edge 20. Сегодня, 20 декабря 2021 года, она была представлена в России, хотя премьера состоялась ещё в середине лета.

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Смартфон оборудован 6,7-дюймовой панелью OLED, которая может похвастаться частотой обновления 144 Гц и соответствие стандарту HDR10+. Разрешение – 1080 точек по узкой стороне. Пропорции матрицы – 19,5 к 9. Как и Sony, компания Motorola не спешит интегрировать сканер отпечатков пальцев в дисплей, даже если это можно сделать. У новинки дактилоскопический сенсор установлен на правом торце.

Сердцем Motorola Edge 20 выступает однокристальная система Snapdragon 778G. Чипсет выполняется по 6-нм технологии, поддерживает сети 5G и имеет пиковую тактовую частоту 2,4 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 642L.

Смартфон получил 108-мегапиксельную основную камеру с широкоугольной оптикой. Разрешение ультра-широкоугольного модуля составило 16 МП. Также новинка может похвастаться 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, что есть далеко не у каждого устройства в этом ценовом сегменте.

Motorola Edge 20 работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 4000 мА*ч с быстрой зарядкой через USB-C, которая имеет мощность 30 Вт. Ни стереодинамиками, ни разъёмом для наушников новинка похвастаться не в состоянии. Зато она получила защиту от брызг.

Программной платформой выступает операционная система Android 11. Отдельно стоит отметить 32-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой Face Unlock, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, навигационный приёмник GPS и чип с поддержкой технологии Near Field Communication. Каркас смартфона изготовлен из алюминия, задник оформлен пластиком, а дисплей спереди защищён стеклом Gorilla Glass третьего поколения.

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Motorola Edge 20 оценили в 34 990 рублей, но в течение четырёх дней, до 23 декабря 2021 года, на новинку можно оформить предварительный заказ и получить скидку в размере 5 000 рублей. В России смартфон продаётся исключительно с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-модулем объёмом 256 ГБ.

#motorola
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