Обновление принесло патч безопасности за ноябрь.

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Южнокорейская компания Samsung довольно неожиданно выпустила апдейт программного обеспечения One UI для смартфонов флагманского сегмента, которые увидели свет в первой квартале 2017 года. Речь идёт о моделях Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+.

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Оба флагмана были представлены в марте 2017 года, то есть уже через несколько месяцев им исполнится пять лет. Прошивка принесла заплатку безопасности операционной системы Android за последний месяц осени 2021 года. Обновление программного обеспечения примечательно тем, что в мае нынешнего года южнокорейский производитель официально прекратил поддержку флагманов.

Заметим, что обе модели вышли на рынок с программной надстройкой Grace UX на базе ОС Android 7.0 Nougat. Как и планировалось, они получили два крупных апдейта операционной системы, то есть перешли с начала на Android 8 Oreo, а потом – на Android 9.0 Pie. Что касается дополнительного программного обеспечения, поверх ОС установлена прошивка One UI 1.0.

Между Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ есть много общего. Например, оба смартфона оборудованы процессорами Exynos 8895 или Snapdragon 835 в зависимости от региона продаж. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а постоянной – 64 ГБ, но версия Plus ещё доступна с накопителем вместимостью 128 ГБ.

Разрешение основной камеры – 12 МП. Есть оптическая стабилизация. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. В каждом смартфоне сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной стороне, а спереди есть 2-мегапиксельный датчик изображения для сканирования радужной оболочки глаза.

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Samsung Galaxy S8 оборудован 5,8-дюймовым дисплеем на органических светодиодах формата Quad HD+ и аккумуляторной батареей ёмкостью 3000 мА*ч. У версии Plus диагональ экрана увеличена до 6,2 дюйма, а ёмкость комплектного аккумулятора – до 3500 мА*ч. Из общего также стоит отметить защиту от воды класса IP68, гнездо для подключения проводных наушников, поддержку режима Samsung DeX, NFC и быструю зарядку мощностью 15 Вт по стандарту Qualcomm Quick Charge 2.0. Также заявлена беспроводная подзарядка по стандарту Qi, но не во всех странах.