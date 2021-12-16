Продажи начнутся на следующей неделе.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Российское подразделение компании Xiaomi представила смартфон среднебюджетного класса POCO M4 Pro 5G. Новинка является преемницей модели третьего поколения. Кроме того, мы имеем дело с глобальной версией Redmi Note 11 с поправкой на дизайн задника.

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Xiaomi POCO M4 Pro 5G оборудован 6,6-дюймовой матрицей IPS LCD с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Экран имеет разрешение Full HD+, отверстие под фронтальную 16-мегапиксельную камеру и прикрывается стеклом Gorilla Glass третьего поколения. Напомним, актуальное поколение – Gorilla Glass 7 (Victus).

Корпус смартфона защищён от воды и пыли по стандарту IP53. Модели не страшен дождь, но в душ её с собой лучше не брать. Каркас и задняя крышка изготовлены из пластика. На правом торце корпуса обосновался сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания.

Почти на всю ширину верхней части тыльной стороны Xiaomi POCO M4 Pro 5G разложилась огромная площадка основной камеры. Несмотря на размеры, она включает только два оптических модуля. Радует отсутствие бесполезных датчиков изображения. Разрешение главного составляет 50 МП, а ультра-широкоугольного – 8 МП. Снимать видео можно в Full HD при 60 FPS.

Сердцем смартфона стала новая система-на-кристалле Dimensity 810, выполненная по 6-нанометровому техпроцессу. Как и глобальная версия, российский вариант получил 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти соответственно. В обоих случаях предусмотрен слот для карты microSD.

Ёмкость встроенной батареи в Xiaomi POCO M4 Pro 5G составила 5000 мА*ч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Смартфон получил NFC, ИК-порт, разъём для наушников, Wi-Fi / Bluetooth, USB-C и стереофонические динамики. Программной платформой выступает фирменная прошивка MIUI 12.5, в основу которой положена операционная система Android 11.

Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi POCO M4 Pro 5G в модификации 4/64 ГБ составила 20 990 рублей. В начале следующей неделе она будет доступна со скидкой 3 000 рублей. Топовый вариант, оснащённый 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища, компания оценила в 22 990 рублей. На старте продаж будет действовать скидка в размере 4 000 рублей.

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Новинка будет продаваться в России в голубом, сером и жёлтом цветовых вариантах. Напомним, в Европе стоимость POCO M4 Pro 5G составила 230 евро (19 000 рублей) и 250 евро (21 рублей) в зависимости от модификации.