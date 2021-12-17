Но к параметрам есть несколько вопросов.

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Известный сетевой информатор OnLeaks опубликовал качественные изображения флагманского смартфона Xiaomi 12. Также он поделился техническими характеристиками грядущей новинки. Если рендеры полностью совпадают со всеми предыдущими утечками, то к списку параметров есть вопросы.

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На изображениях можем видеть смартфон, оборудованный дисплеем с изогнутыми боковыми гранями и вырезом под фронтальную камеру. По новой информации, его диагональ составит 6,2 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне. В Xiaomi 12 будет использоваться панель на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев.

На тыльной стороне видим площадку основной камеры в стиле модели Xiaomi Mi 10T, которая была представлена более года назад. Прямоугольный вертикальный выступ включает светодиодную вспышку, два небольших маленьких блока и один большой модуль, в которой скрывается 50-мегапиксельный датчик изображения. Модель обойдётся без телефотомодуля с оптическим увеличением.

Сердцем Xiaomi 12 выступит однокристальная система Snapdragon 8 Gen1. Она будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Инсайдер не уточняет вместимость встроенного накопителя, но по предварительной информации, смартфон будет доступен с хранилищем объёмом 128 ГБ и 256 ГБ.

Габаритные размеры корпуса составят 152,7 x 70 x 8,6-11,5 мм. Подсистема питания во флагмане следующего поколения будет представлена аккумуляторной батарей ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 80 Вт. В продажу модель поступит с предустановленной прошивкой MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. По данным OnLeaks, стоить смартфон будет от 920 долларов.

Теперь кратко пройдёмся по параметрам, которые вызывают вопросы. Во-первых, диагональ 6,2 дюйма. Скорее всего тут имеет место ошибка, и на самом деле смартфон получит больший дисплей. Во-вторых, разрешение Full HD+. Ожидается, что модель обзаведётся панелью формата WQHD+.

Во-третьих, 100-ваттная зарядка. Xiaomi 12 уже был сертифицирован несколькими регуляторными органами Китая, и на сайтах регуляторов указана мощность 65 Вт. В-четвёртых, цена 920 долларов за базовый вариант. Это дорого. Напомним, обычный Xiaomi Mi 11 оценили в 610-720 долларов, а стоимость версии Pro стартовала с отметки 780 долларов.

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Что из всех перечисленного выше будет подтверждено, узнаем приблизительно через полторы недели. Презентация Xiaomi 12 состоится 28 декабря. В этот же день китайская компания представит более скромную модель Xiaomi 12X на Snapdragon 870 или Snapdragon 870+, продвинутый вариант Xiaomi 12 Pro на Snapdragon 8 Gen1 и прошивку MIUI 13, которая будет доступна как на Android 11, так и на Android 12.