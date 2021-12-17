На днях мы писали о технических характеристиках флагманского смартфона OPPO Find X4. Теперь же на просторах всемирной паутины появилась информация о стоимости модель четвёртого поколения. Кроме того, китайская компания OPPO и тайваньский чипмейкер MediaTek официально подтвердили, какой процессор будет использоваться во флагмане.
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С момента презентации 4-нанометровой однокристальной системы Dimensity 9000 ходили разговоры, что чип будет использоваться в OPPO Find X4. Так что это уже ни для кого не новость. Просто сейчас мы получили официальное подтверждение этой информации.
Мобильный процессор будет дополнен 8 ГБ оперативной памяти в базовой модификации и 12 ГБ ОЗУ в топовой. Тип оперативки – LPDDR5. Также модель будет оснащаться накопителем вместимостью 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от модификации. Стандарт внутреннего хранилища – UFS 3.1.
Как мы отмечали накануне, OPPO Find X4 получит основную камеру разрешением 50 МП + 50 МП + 13 МП, стереодинамики, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт и 50 Вт по проводу и беспроводным путём соответственно. Смартфон обзаведётся панелью LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением WQHD+, размер которой составит 6,78 дюйма по диагонали.
Стоимость флагмана нового поколения стартует с отметки 700 долларов за модификацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Версия с 12 ГБ ОЗУ обойдётся в 785 долларов. Также OPPO Find X4 будет доступен в конфигурации 12/512 ГБ. Цена составит 865 евро. В Европе модель будет стоить порядка 1 000 евро. Анонс ожидается в первом квартале следующего года.