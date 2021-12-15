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OPPO Find X4 получит 4-нм чип Dimensity 9000, 120-Гц дисплей LTPO, 80-Вт зарядку и Android 12
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Китайская компания OPPO в начале 2022 года представит серию флагманских смартфонов Find X нового поколения. Будет ли линейка включать модели Neo и Lite, пока не уточняется, но точно известно, что в неё войдут OPPO Find X 4 вместе с версией Pro. Технические характеристики стандартного издания уже был опубликованы на просторах всемирной паутины.

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4-нанометровая однокристальная система Dimensity 9000 станет кремниевым сердцем будущего флагмана. Работать мобильный процессор будет в тандеме с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти класса LPDDR5. Вместимость постоянного запоминающего устройства UFS 3.1 составит 256 ГБ или 512 ГБ.

Подсистему питания в OPPO Find X4 будет представлен аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. АКБ флагмана сможет похвастаться не только проводной, но и беспроводной зарядкой. Мощность составит 80 Вт и 50 Вт соответственно.

Смартфон обзаведётся тройной основной камерой и останется без микроскопа, который появился в нынешнем поколении. К слову, в этом материале используются изображения именно OPPO Find X3 и Find X3 Pro, так как рендеров модели следующего поколения пока нет.

Разрешение основной и ультра-широкоугольной камер составит по 50 МП. О сенсорах пока информации нет. Третьим компонентом будет выступать 13-мегапиксельный телеобъектив с оптическим увеличением без потери качества. Снимать видео пользователи смогут в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 60 FPS.

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В OPPO Find X4 мы также увидим 120-герцевую панель LTPO AMOLED диагональю 6,78 дюйма с разрешением Wide Quad HD+. Из прочего отметим Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2 и операционную систему Android 12 сразу из коробки, дополненную программным обеспечением ColorOS 12. О ценах пока что информации нет.

#oppo
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