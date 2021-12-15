Чип ещё не был представлен тоже.

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В программном обеспечении для оценки производительности Geekbench 5 тест прошёл ещё неанонсированный смартфон Samsung Galaxy A53. Бенчмарк раскрыл часть технических параметров грядущей новинки, включая модель однокристальной системы.

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Смартфон будет оборудован фирменным мобильным процессором Samsung, презентации которого ещё только предстоит состояться. Речь идёт о платформе Exynos 1200. Вероятно, как Exynos 1080, однокристальная система будет выполнена по нормам 5-нанометровой технологии.

Если верить бенчмарку, в состав CPU войдёт пара «больших» ядер с частотой 2,4 ГГц и сразу шесть энергоэффективных ядер с частотой 2,0 ГГц. На самом же деле максимальная частота может быть выше, чем указано в базе данных Geekbench 5. Графическая подсистема в этом мобильном процессоре представлена ускорителем Mali-G68.

В Geekbench 5 тест на производительность прошла модификация Samsung Galaxy A53 с 8 ГБ оперативной памяти. В продаже также появится вариант, оснащённый 12 ГБ ОЗУ. Результат в тесте одного ядра составил 686 баллов. В режиме Multi-Core программное обеспечение присудило грядущей новинке 1874 «попугая».

Смартфону также обещают основную камеру, венцом которой станет 64-мегапиксельный датчик изображения, 32-мегапиксельную фронталку и 6,5-дюймовый дисплей на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч. Из прочего отметим NFC, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и защиту от воды по стандарту IP67.

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Презентация Samsung Galaxy A53 состоится в начале 2022 года. Можно было предположить, что смартфон покажут уже в первых числах января на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2022 вместе с флагманской моделью Galaxy S21 FE. Но уже известно, что герой заметки дебютирует не в США, а в Индии. Вероятно. Анонс состоится ближе к концу зимы. В продажу модель поступит с прошивкой One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12 сразу из коробки.