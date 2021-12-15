Протестированы версии на Core i5 и Core i7.

Китайская компания Xiaomi в следующем году обновит линейку игровых ноутбуков. Грядущая новинка фигурирует под кодовым именем TIMI. Зарубежные источники утверждают, что она поступит на рынок как Xiaomi Notebook. Мы предполагаем, что в названии будет слово Gaming, чтобы подчеркнуть, что лэптоп относится к категории игровых решений.

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В базе данных программного обеспечения Geekbench 5 сегодня, 15 декабря 2021 года, была замечена модель TIMI с номером TIMI A11. Тест на производительность в бенчмарке прошли модификации с двумя разными процессорами компании Intel серии Core двенадцатого поколения.

Начнём с младшей версии на Intel Core i5-12450H. Она оснащается графической картой NVIDIA GeForce RTX 3050 и 16 ГБ оперативной памяти. В базе данных программного обеспечения указано, что частота процессора составляет 26 Гц. Естественно, это ошибка. Также отметим 12 МБ кэш-памяти третьего уровня, восемь ядер и поддержку двенадцати потоков. Другими словами, чип будет иметь по квартету «больших» и «маленьких» ядер, в то время как поддержку многопоточности получат только первые.

Вариант на базе платформы Intel Core i7-12650H имеет десять ядер и шестнадцать потоков. То есть тут предусмотрено шесть «больших» ядер с поддержкой многопоточности и четыре «маленьких» без оной. Объём кэш-памяти L3 составляет 24 МБ. Максимальная тактовая частота тоже указана с ошибкой – 27,7 ГГц. Графическая подсистема в старшей версии представлена мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

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Старшая модель набрала в бенчмарке 17 622 «попугая». Это соответствует показателю AMD Ryzen 7 5800X. Младшая модификация ноутбука может похвастаться 14 436 очками. Больше информации об игровом лэптопе компании Xiaomi пока что нет. Вероятно, презентация состоится в первом квартале 2022 года вместе с флагманским смартфонов Xiaomi 12 Ultra.