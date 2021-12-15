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Рождественские скидки – Windows 11 Pro можно получить бесплатно при покупке Microsoft Office

В магазине KeysOFF покупатели Microsoft Office Professional Plus получат ключ к операционной системе Windows 11 Pro совершенно бесплатно.
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В магазине KeysOFF стартовала рождественская распродажа, в рамках которой покупатели программного обеспечения Microsoft Office Professional Plus получат ключ к операционной системе Windows 11 Pro совершенно бесплатно. Кроме того, на распродаже доступного много ПО с дополнительной скидкой.

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Как получить Windows 11 Pro бесплатно

Естественно, мы начнём с программного обеспечения, при покупке которого в подарок магазин KeysOFF дарит лицензию на операционную систему Windows 11 Pro. Сразу отметим, что речь о лицензии OEM, которую нельзя будет использовать повторно после замены аппаратного обеспечения персонального компьютера.

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Дарят профессиональное издание ОС Windows 11 при заказе набора офисных программ Microsoft Office 2021 Professional Plus и Office 2019 Professional Plus стоимостью примерно 53 доллара и 40 долларов соответственно. При покупке этих же пакетов вы можете получить Windows 10 Pro. В таком случае стоимость упадёт примерно на 10 долларов.

Ссылки на магазин KeysOFF вы найдёте в таблице ниже. При заказе программного обеспечения вам не требуется вводить промокод, так как цены указаны уже с учётом всевозможных скидок.

Продукт
Старая цена
Скидка
Специальная цена
KeysOFF
MS Office 2021 Pro Plus (Windows 10 Pro)
$563.64
92%
$45.36
MS Office 2021 Pro Plus (Windows 11 Pro)
$614.89
91.45%
$52.53
MS Office 2019 Pro Plus (Windows 10 Pro)
$711.35
95.8%
$29.98
MS Office 2019 Pro Plus (Windows 11 Pro)
$604.23
93.5%
$39.21

Windows 10 и Windows 11 Pro с промокодом SOLE50

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Если же вы так сильно хотите использовать промокод, для вас тоже есть предложения. С купоном SOLE50 можно получить дополнительную скидку на программное обеспечение в размере 50%. Промокод можно применить при заказе ключей для операционной системы Windows 10.

Windows 10 Professional обойдётся менее чем в 8 долларов. Как мы писали ранее, речь о лицензии OEM, которую нельзя использовать на нескольких персональных компьютерах. Если вам нужно два ключа, можете приобрести их не по отдельности за 15 долларов в сумме, а в комплекте менее чем за 12 долларов.

Двумя предложениями этот блок не ограничивается. Вы также можете указать промокод SOLE50 и получить 50-процентную скидку при заказе ключей для операционных систем Windows 11 Professional и Windows 10 Home. Стоимость по акции составляет примерно 18 долларов и 8 долларов соответственно. Да, домашняя редакция Windows 10 стоит на полдоллара дороже профессиональной.

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О том, как использовать купон, мы расскажем чуть позже. А пока отметим, что ссылки на перечисленные выше предложения в паре с актуальными ценами ждут вас в таблице ниже.

Продукт
Старая цена
Акционная цена
Промокод
Специальная цена
KeysOFF
Windows 10 Pro
$118.48
$15.17
SOLE50
$7.59
Windows 10 Pro (2 ПК)
$51.24
$23.46
SOLE50
$11.73
Windows 10 Home
$84.86
$16.32
SOLE50
$8.16
Windows 11 Pro
$194.74
$35.41
SOLE50
$17.71

Microsoft Office с промокодом SOLE60

Ещё один блок акционных предложений касается сугубо программного обеспечения Microsoft Office. На него действует дополнительная скидка 60%, которая активируется с помощью промокода SOLE60 при оформлении заказа.

Например, купить Microsoft Office 2021 Professional Plus сразу для пяти персональных компьютеров можно менее чем за 75 долларов. Издание для дома и учёбы Microsoft Office Home & Student можно купить примерно за 33 доллара. Столько стоит редакция 2019 года. Вариант 2016 года обойдётся на полтора доллара дешевле.

Владельцам компьютеров компании Apple, которые трудятся под управлением операционной системы macOS, рекомендуется к покупке набор программ Microsoft Office 2019 Home & Business. Стоимость составляет почти 105 долларов. Для сравнения, такой же комплект офисного программного для ПК с операционной системой Windows обойдётся более чем вдвое дешевле – в 45 долларов.

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Ещё раз напомним, что получить дополнительную скидку, 60% от акционной цены, можно с помощью промокода SOLE60. Старую, акционную и специальную цены вы можете увидеть в таблице ниже. Там же есть ссылки на магазин KeysOFF.

Продукт
Старая цена
Акционная цена
Промокод
Специальная цена
KeysOFF
MS Office 2021 Pro (5 ПК)
$553.49
$184,50
SOLE60
$73.80
MS Office 2016 Home & Student
$180.70
$78.70
SOLE60
$31.48
MS Office 2019 Home & Student
$153.74
$81.98
SOLE60
$32.79
MS Office 2019 Home & Business (Windows)
$307.49
$112.74
SOLE60
$45.10
MS Office 2019 Home & Business (macOS)
$295.45
$259.31
SOLE60
$103.73
MS Visio 2019 Pro Plus
$829.23
$43.71
SOLE60
$17.48
MS Project 2019 Pro Plus
$1 547.74
$51.36
SOLE60
$20.55

ПО со скидкой

И в завершение немного поговорим о ПО, которое в рамках рождественской распродажи в интернет-магазине KeysOFF доступно со скидкой до 90%. Например, примерно за 36 долларов можно купить Alfred 4. Это личный дворецкий, который является улучшенной версией Spotlight. К основным фишками можно отнести режим «Не беспокоить», поиск по картинкам в Google, поиск на нескольких сайтах, калькулятор дат и конвертер валют.

Второе предложение – OmniPlayer для компьютеров на базе операционной системы macOS. Это популярный мультимедийный плеер, который распространяется на подписочной основе. Стоимость пожизненной подписки по акции составляет чуть более 10 долларов.

Столько же нужно заплатить за утилиту Adguard, которая может работать на устройствах под управлением операционных систем Window, iOS, Android и macOS. Программное обеспечение даёт возможность заблокировать баннеры, всплывающие окна, рекламу и прочие нежелательные объекты в браузере.

Наконец, четвёртое предложение – FilePane стоимость около 6 долларов. Программное обеспечение представляет собой лёгкий и универсальный инструмент для управления файлами. Утилита ориентирована на ускорение рабочего процесса и повышение производительности взаимодействии файлами, документами и изображениями.

Продукт
Старая цена
Скидка
Специальная цена
KeysOFF
FilePane
$7.16
14.3%
$6.14
OmniPlayer
$20.49
50%
$10.24
Adguard
$30.74
66.7%
$10.24
Alfred 4
$56.36
36.3%
$35.86

Как заказать ключи на сайте KeysOFF

А теперь давайте попробуем хоть что-то заказать на площадке KeysOFF. Добавим в корзину несколько продуктов: Microsoft Office 2021 Professional Plus стоимостью 52,53 доллара, лицензию для операционной системы Windows 10 Pro за 15,17 доллара и помощника Alfred 4 за 35,86 доллара.

Видим, что общая сумма заказа составляет 103,56 доллара. Однако, мы можем использовать промокод SOLE50, чтобы немного снизить стоимость лицензии к операционной системе Windows 10 Pro. Применяем купон и снижаем общую сумму до 95,97 доллара.

Промокодов для Alfred 4 и MS Office 2021 Professional Plus не предусмотрено. Теперь можно смело нажимать на кнопку Proceed to Checkout и переходить к оформления заказа.

На новой странице нужно выбрать один из предложенных вариантов: продолжить без регистрации, создать учётную запись на сайте KeysOFF или войти в уже существующий аккаунт. Если создавать учётную запись нет желания, можно выбрать Checkout as Guest.

Второй пункт предполагает заполнение большой формы. Тут нужно указать имя, фамилию, домашний адрес вместе с индексом, номер телефона и адрес электронной почты. Последний пункт самый важный, поскольку приобретённые ключи будут отправлены именно на указанный в этой форме e-mail.

Третьи шагом выбираем сервис Cwalletco. Это нужно для того, чтобы потом иметь возможность оплатить через платёжную систему PayPal. Если же вы хотите рассчитаться с помощью карты Visa или MasterCard, можете выбрать на этом шаге соответствующую опцию.

Теперь проверяем наш заказ и жмём Place Order, чтобы перейти оплате. Как только заказ будет оплачен, магазин KeysOFF отправит на указанный адрес электронной почты ключи и инструкции по активации программного обеспечения.

Если у вас остались вопросы, задать их можно прямо на сайте, нажав на кнопку Support в нижнем правом углу любой страницы. Кроме того, вы можете написать на e-mail техподдержки services@keysoff.com.

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