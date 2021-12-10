Менее месяца прошло с момента тестирования в Geekbench 5 смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra с однокристальной системой Exynos 2200. Сегодня в бенчмарке был протестирован вариант флагмана с мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1.
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В одноядерном режиме смартфон смог набрать 1219 баллов. В тесте всех ядер программное обеспечение присудило модели 3154 балла. В Single-Core превосходство над версией с Exynos 2200 оказалось почти двукратным. В режиме Multi-Core результат практически идентичный.
Samsung Galaxy S22 Ultra успел накануне засветиться в бенчмарке Geekbench 4. Там результаты в Single-Core и Multi-Core составляет 6908 баллов и 15 079 баллов соответственно. Причём протестировали в программном обеспечении версию с 10 ГБ оперативной памяти.
Отметим, что на рынке есть только пять смартфонов, которые несут на борту 10 ГБ ОЗУ – Xiaomi Mi MIX 3, Black Shark Helo, Nubia Red Magic Mars, vivo NEX Dual Display и OnePlus 6T McLaren Edition. Их всех представили в четвёртом квартале 2018 года. За три года на рынке не появилось ни одной модели, оборудованной 10 ГБ оперативной памяти.
Samsung Galaxy S22 Ultra будет оборудован четырёхмодульной основной камерой. В её состав войдут модули на 108 МП и 12 МП с широкоугольной и ультра-широкоугольной оптикой соответственно, а также два телеобъектива с зумом кратностью 3x и 10x без потери качества.
Смартфон также обзаведётся 32-мегапиксельной фронтальной камерой и экраном на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Ёмкость комплектной батареи составит 5000 мА*ч. Из прочего отметим защиту от воды класса IP68, поддержку стилуса S Pen, беспроводную подзарядку, NFC, Bluetooth и Wi-Fi.
Samsung Galaxy S22 Ultra поступит на рынок с предустановленным программным обеспечением One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12. Презентация смартфона состоится в начале февраля 2022 года. К слову, есть вероятность, что на рынок флагман следующего поколения выйдет как Samsung Galaxy S22 Note.