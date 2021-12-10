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Xiaomi выпустила 75” телевизор Redmi Smart TV X 2022 аз $785
Ранее вышли модели диагональю 55" и 65".
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Китайская компания Xiaomi осенью 2021 года представила линейку умных телевизоров Redmi Smart TV X 2022. В неё вошли модели диагональю 55 дюймов и 65 дюймов. Спустя примерно полтора месяца производитель добавил в серию ещё более габаритные телевизор.

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Новинка оборудована 75-дюймовой матрицей формата 4K ULTRA HD с разрешением 2160 x 3840 пикселей, которая охватывает 94% цветов гаммы DCI-P3. Телевизор поддерживает технологии MEMC, Dolby Vision и FreeSync, а частота обновления изображения составляет 120 Гц.

75-дюймовая модель получила четыре динамика, которые могут похвастаться поддержкой технологии Dolby Atmos.  Сзади в новинке установлен разъём HDMI 2.1. Компанию ему составляет дуэт портом HDMI 2.0 (eARC). Также отметим два USB Type-A, AV и RJ-45.

Подключить телевизор к Интернету можно и беспроводным путём. Для этого предусмотрен контроллер беспроводной связи Wi-Fi. Адаптер Bluetooth тоже имеется. Работает Xiaomi Redmi Smart TV X 2022 75” на базе мобильного процессора с графикой Mali-G52 2EE MC1. Однокристальная система MediaTek MTK9650 трудится в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель позволяет вмещать 32 ГБ данных, поэтому места для всех любимых приложений должно хватить.

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За полтора месяца 55-дюймовая и 65-дюймовые модели так и не подешевели. Они до сих пор продаются по цене 420 долларов и 545 долларов соответственно. Рекомендованная производителем стоимость 75-дюймового телевизора Xiaomi Redmi Smart TV X 2022 составила 785 долларов. Он поступит в продажу уже завтра, 11 декабря 2021 года.

#xiaomi
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