Цена составляет 135 000 рублей.

Компания Motorola ещё в начале сентября 2020 года представила сгибаемый смартфон под названием Motorola RAZR 5G. Модель давно добралась до российского рынка, а сейчас производитель объявил о появлении ограниченной партии в расцветке Blush Gold.

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Смартфон оборудован 6,2-дюймовым дисплеем Foldable P-OLED с разрешением 876 x 2142 точки. По словам производителя, фирменный шарнир выдерживает 200 000 циклов открытия. При интенсивном использовании этого хватит более чем на пять лет.

Одним дисплеем Motorola RAZR 5G не ограничивается. В смартфоне установлена дополнительная панель с разрешением 600 x 800 пикселей. Этот экран построен на матрице G-OLED диагональю 2,7 дюйма и используется для вывода уведомлений.

Сердцем героя заметки стала однокристальная система Snapdragon 765G, выполненная по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Мобильный чип дополнен 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель позволяет хранить до 256 ГБ информации. Слот для microSD отсутствует.

За автономность Motorola RAZR 5G отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 2800 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 15 Вт. Модель является одним из немногих актуальных смартфонов с одинарной основной камерой. Она имеет разрешение 48 МП, фазовую автофокусировку и оптическую стабилизацию изображения, а снимать видео можно в формате 4K UHD при 30 FPS. Фронтальный модуль построен на базе 20-мегапиксельного датчика изображения.

В смартфоне есть тыльный сканер отпечатков пальцев, USB-C, NFC, GPS, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Корпус имеет защиту от брызг. Лицевая сторона прикрыта сгибаемой пластиковой панель. Сзади установлено стекло Gorilla Glass пятого поколения. Рамка в телефоне алюминиевая, а шарнир изготовлен из нержавеющей стали.

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Motorola RAZR 5G в новом цвете оценили в 135 000 рублей. Всего будет доступно 111 смартфонов. Оригинальная модель сейчас стоит на 10 000 рублей дешевле, хотя на старте продаж стоимость составляла 120 000 рублей. Оформить предварительный заказ можно до 13 декабря 2021 года.