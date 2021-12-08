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mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
OPPO выпустила специальную версию Reno7 Pro на Dimensity 1200 Max для фанатов League of Legends
Смартфон стоит 630 долларов США.
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Китайская компания OPPO порадовала фанатов игры League of Legends. Для них она выпустила специальную версию смартфона Reno 7 Pro. Новинка называется OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition. Она имеет несколько визуальных отличий от оригинальной модели.

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Специальное издание создано совместно с Riot Games. Новая версия смартфона получила матовую тыльную сторону с меняющими цвет акцентами вокруг основной камеры. В комплект поставки входит чехол, на котором изображена Джинкс, один из персонажей игры.

В коробке покупатели найдут ряд наклеек, бумажную документацию, два кабеля и адаптер питания мощностью 65 Вт. Доступна модель только в топовой модификации, которая предполагает встроенный флеш-накопитель вместимостью 256 ГБ в паре с 12 ГБ оперативки.

OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition оборудован 6-нанометровой однокристальной системой Dimensity 1200 Max с пиковой частотой 3 ГГц и графическим ускорителем ARM Mali-G77 MC9. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4500 мА*ч.

Смартфон получил основную камеру без оптической стабилизации изображения и телеобъектива. В главном её модуле установлен сенсор на 50 МП. Датчик изображения, выбранный для ультра-широкоугольной камеры, не уточняется. Но известно об использовании оптики с углом захвата 119 градусов. Третьим компонентом стала 2-мегапиксельная матрица для макросъёмки.

На лицевой стороне OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition установлен 90-герцевый дисплей формата Full HD+, который соответствует стандарту HDR10+ и имеет пиковую яркость 800 нит. Под экраном располагается сканер отпечатков пальцев, а в левом верхнем углу – фронтальная 32-мегапиксельная камера. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass пятого поколения.

Новинка получила стереофонические динамики, USB-C и операционную систему Android 11, дополненную программным обеспечением ColorOS 12. Также отметим адаптеры Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2, приёмник GPS, порт USB-C и чип NFC. Разъём для наушников не предусмотрен.

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Рекомендованная производителем цена OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition составила 630 долларов. Столько же стоит оригинальная модель в модификации с 122 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, которая дебютировала примерно полторы недели назад и поступила в продажу в прошлую пятницу, 3 декабря.

#oppo
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OPPO выпустила специальную версию Reno7 Pro на Dimensity 1200 Max для фанатов League of Legends
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