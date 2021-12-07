Их разделили на три сегмента: 465-630 долларов, 630-780 долларов и от 780 долларов.

Авторы программного обеспечения AnTuTu опубликовали рейтинги лучших смартфонов в разных ценовых категориях с точки зрения соотношения производительности и стоимости. Для того чтобы не смешивать модели разной стоимости их разделили на три сегмента: 465-630 долларов, 630-780 долларов и от 780 долларов.

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В первой категории лидирует модель vivo iQOO 7, но от неё не сильно отстаёт Meizu 18. Тройку лидеров замыкает OnePlus 9 RT, которому дышит в спину vivo iQOO 8. В пятёрку попал Xiaomi Mi 11, первый в мире смартфон на базе процессора Snapdragon 888.

Вторую пятёрку моделей в сегменте 465-630 долларов открывает OPPO Reno 6 Pro 5G. Версия Pro+ обосновалась на девятой позиции. Между двумя смартфонами компании OPPO расположились OnePlus 9 Pro и Samsung Galaxy S21. На последней строчке оказался Xiaomi Mi 11 Pro.

Во втором ценовом сегменте лидирует игровой смартфон Nubia Red Magic 6S Pro. Ему в спину дышат две модели компании Xiaomi. Второе место занимает Xiaomi MIX 4, дебютный флагман производителя со встроенной в дисплей фронтальной камерой и процессором Snapdragon 888+, а замыкает топ-3 игровая модель Black Shark 4 Pro.

Геймерский флагман ASUS ROG Phone 5s, который начал продаваться в России по цене 99 990 рублей, расположился на четвёртой позиции, оставив на пятом месте Honor Magic 3. Лидером нижней половины рейтинга стал vivo iQOO 8 Pro.

Meizu 18 Pro, который ещё недавно лидировал в этом рейтинге, обосновался на третьей строчки снизу. Выше него стоит OPPO Find X3 Pro. Замкнули топ-10 два смартфона китайской компании vivo разных поколений – X60 Pro и X70 Pro.

Наконец, по версии AnTuTu лучшим флагманом стоимостью более 780 долларов с точки зрения соотношения производительности и цены стала игровая модель Xiaomi Black Shark 4S. В топ-3 попали vivo X70 Pro+ и Xiaomi Mi 11 Ultra.

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Honor Magic 3 Pro, первый смартфон в мире на базе мобильного процессора Snapdragon 888+, занимает четвёртое место, а за ним идёт Huawei Mate 40 Pro. Также в десятке нашлось место для Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Huawei P50 Pro, Honor Magic 3 Pro+, Huawei Mate 40 Pro+ и Huawei P40 Pro.