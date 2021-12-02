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mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
ASUS ROG Phone 5s поступил в продажу в России с подарком за 6 000 рублей
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Тайваньская компания ASUS объявила о старте продаж в России игрового смартфона нового поколения серии ROG. Модель называется ASUS ROG Phone 5s. Версия Pro в России официально продаваться не будет. Первые покупатели получат к смартфону подарок.

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Геймерский флагман является одним из нескольких топовых решений 2021 года, оснащённым однокристальной системой Snapdragon 888+. Процессор выполняется в соответствии с нормами 5-нанометровой технологии и имеет пиковую частоту 2,995 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 660.

Напомним, что пятое поколение представлено пятью смартфонами. Сначала производитель выпустил ROG Phone 5 / 5 Pro и 5 Ultimate, а потом к ним присоединились ROG Phone 5s / 5 Pro. Стандартные версии оборудованы RGB-панелью на тыльной стороне в виде логотипа серии ROG. Из традиционных фишек отметим два порта USB-C и сенсорные курки на правом торце корпуса.

Герой заметки получил AMOLED-панель формата FHD+. Диагональ составляет 6,78 дюйма. Производитель заявляет частоту обновления 144 Гц, яркость до 1200 нит и поддержку стандарта HDR10+. Под матрицей установлена камера, которая работает как сканер отпечатков пальцев.

Традиционные камеры в ASUS ROG Phone 5s обошлись без излишеств и телеобъектива. На лицевой стороне установлен фронтальный 24-мегапиксельный модуль. Сзади обосновались основная и ультра-широкоугольная камеры разрешением 64 МП и 13 МП соответственно. Также предусмотрен сенсор на 5 МП для макросъёмки. Оптическая стабилизация изображения отсутствует.

Одной из фишек смартфона является аккумуляторная батарея высокой ёмкости – 6000 мА*ч. АКБ поддерживает 65-ваттную быструю зарядку по проводу мощностью 65 Вт. Зарядить аккумулятор полностью с нуля можно менее чем за час. Из прочего отметим выход для подключения наушников, Bluetooth, Wi-Fi 6e, стекло Gorilla Glass Victus и Gorilla Glass 3, стереофонические динамики с парой усилителей, а также GPS и NFC.

Российская версия ASUS ROG Phone 5s оборудована 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и встроенным флеш-модулем UFS 3.1 объёмом 512 ГБ. Модификаций 8/12 ГБ + 128 ГБ, 12/16 ГБ + 256 ГБ и 18 ГБ + 512 ГБ не предусмотрено. Работает новинка с предустановленным программным обеспечением ROG UI на базе операционной системы Android 11 сразу из коробки. Но уже скоро модель получит обновление прошивки с Android 12.

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В России рекомендованная производителем стоимость ASUS ROG Phone 5s составила 99 990 рублей, то есть мы имеем дело с одним их самых дорогих флагманов на рынке. Первые покупатели получат в подарок док-станцию AeroActive Cooler 5, которая позволяет снизить температуру устройства на 15 градусов. Судя по описанию на официальном сайте ROG, купить сам аксессуар можно только в магазине «Ситилинк». Стоимость составляет 5 990 рублей. Док-станция совместима с моделями ROG Phone 5.

#asus
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