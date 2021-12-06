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Представлена специальная версия ASUS ROG Phone 5s за $830 для любителей аниме Demon Slayer
Смартфон оснащён 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.
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Тайваньская компания ASUS анонсировала лимитированную версию игрового смартфона ASUS ROG Phone 5s. Ограниченное издание ориентировано на любителей аниме Demon Slayer. Оно имеет несколько несущественных отличий от стандартной модели.

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Новинка выполнена в чёрном цвете. На задней крышке, справа от лого линейки, добавлено изображение одного из героев Demon Slayer. Небольшой постер с ещё четырьмя персонажами из аниме можно найти в комплекте поставки. Также в коробке нашлось место зарядному устройству, защитному чехлу, кабелю USB-C и бумажной документации.

ASUS ROG Phone 5s Demon Slayer Limited Edition комплектуется мобильным 5-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 888+, дополненным 16 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составила 512 ГБ. Объёмы памяти – это единственное, что отличает ограниченную версию, от моделей, которые продаются в Европейском Союзе и в Китае с точки зрения технических характеристик.

Геймерский флагман обладает 144-герцевым дисплеем на органических светодиодах с поддержкой HDR10+. Размер 6,78 дюйма по диагонали, а разрешение – 2448 x 1080 пикселей. Время отклика – 1 мс. На передней стороне смартфона обосновалась фронтальная 24-мегапиксельная камера.

ASUS ROG Phone 5s оснастили аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА*ч с 65-ваттной зарядкой по проводу. В арсенале смартфона есть сразу два разъёма USB-C и стереофонические динамики с двумя усилителями. В основной камере установлены модули разрешением 64 МП, 13 МП и 5 МП. Телеобъектива гаджет не в состоянии предложить пользователям.

Работает флагман под управлением операционной системы Android 11 с прошивкой ROG UI. До конца года компания должна выпустить обновление программного обеспечения, которое принесёт ОС Android 12. Из прочих параметров отметим все основные беспроводные интерфейсы, включая Wi-Fi 6e и NFC, а также выход под наушники и стекло Gorilla Glass последнего поколения.

ASUS ROG Phone 5s Demon Slayer Limited Edition поступил в продажу по рекомендованной производителем цене 830 долларов. В Китае ранее модель не продавалась в модификации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. При этом версии 16/256 ГБ и 18/512 ГБ были оценены в 770 долларов и 910 долларов соответственно.

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На европейский рынок в конце осени компания вывели конфигурации с 512 ГБ внутреннего хранилища. Цена варианта с 12 ГБ ОЗУ составила 999 евро, а вариант с 18 ГБ оперативки оказался сразу на 300 евро дороже. А вот в Россию приехала на днях модификация 16/512 ГБ стоимостью 99 990 рублей.

#asus
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