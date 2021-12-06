Смартфон оснащён 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.

Тайваньская компания ASUS анонсировала лимитированную версию игрового смартфона ASUS ROG Phone 5s. Ограниченное издание ориентировано на любителей аниме Demon Slayer. Оно имеет несколько несущественных отличий от стандартной модели.

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Новинка выполнена в чёрном цвете. На задней крышке, справа от лого линейки, добавлено изображение одного из героев Demon Slayer. Небольшой постер с ещё четырьмя персонажами из аниме можно найти в комплекте поставки. Также в коробке нашлось место зарядному устройству, защитному чехлу, кабелю USB-C и бумажной документации.

ASUS ROG Phone 5s Demon Slayer Limited Edition комплектуется мобильным 5-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 888+, дополненным 16 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составила 512 ГБ. Объёмы памяти – это единственное, что отличает ограниченную версию, от моделей, которые продаются в Европейском Союзе и в Китае с точки зрения технических характеристик.

Геймерский флагман обладает 144-герцевым дисплеем на органических светодиодах с поддержкой HDR10+. Размер 6,78 дюйма по диагонали, а разрешение – 2448 x 1080 пикселей. Время отклика – 1 мс. На передней стороне смартфона обосновалась фронтальная 24-мегапиксельная камера.

ASUS ROG Phone 5s оснастили аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА*ч с 65-ваттной зарядкой по проводу. В арсенале смартфона есть сразу два разъёма USB-C и стереофонические динамики с двумя усилителями. В основной камере установлены модули разрешением 64 МП, 13 МП и 5 МП. Телеобъектива гаджет не в состоянии предложить пользователям.

Работает флагман под управлением операционной системы Android 11 с прошивкой ROG UI. До конца года компания должна выпустить обновление программного обеспечения, которое принесёт ОС Android 12. Из прочих параметров отметим все основные беспроводные интерфейсы, включая Wi-Fi 6e и NFC, а также выход под наушники и стекло Gorilla Glass последнего поколения.

ASUS ROG Phone 5s Demon Slayer Limited Edition поступил в продажу по рекомендованной производителем цене 830 долларов. В Китае ранее модель не продавалась в модификации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. При этом версии 16/256 ГБ и 18/512 ГБ были оценены в 770 долларов и 910 долларов соответственно.

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На европейский рынок в конце осени компания вывели конфигурации с 512 ГБ внутреннего хранилища. Цена варианта с 12 ГБ ОЗУ составила 999 евро, а вариант с 18 ГБ оперативки оказался сразу на 300 евро дороже. А вот в Россию приехала на днях модификация 16/512 ГБ стоимостью 99 990 рублей.