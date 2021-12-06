Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Realme 9i получит процессор Snapdragon 680, 90-Гц дисплей и камеру на 50 МП
Смартфон появится в начале 2022 года.
анонсы и реклама
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Китайская компания Realme готовится представить смартфон, который постарается навязать в среднебюджетном сегменте конкуренцию модели Xiaomi Redmi 10. Он выйдет на рынок под коммерческим названием Realme 9i. В Сеть утекли некоторые технические характеристики грядущей новинки.

реклама

Смартфон будет оборудован новым мобильным процессором Snapdragon 680. Это одна из самых доступных однокристальных систем, которая выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. Чипсет имеет ядра Kryo 265 и графический ускоритель Adreno 610. При этом платформа не поддерживает сотовых сетей пятого поколения. За автономность телефона будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью 18 Вт или 33 Вт.

Realme 9i получит тройную основную камеру. Разрешение ультра-широкоугольного и дополнительного модулей пока что не уточняется. В главном же блоке будет установлен 50-мегапиксельный датчик изображения. На лицевой стороне расположится жидкокристаллический дисплей, выполненный по технологии IPS. Большинство параметров экрана пока что держат в секрете, но известно, что частота развёртки составит 90 Гц.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Realme 9i будет представлен в начале 2022 года. Смартфон выйдет на рынок с ещё тремя моделями нового поколения. Семейство будет также включать телефоны Realme 9, Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+. Все четыре смартфона из-коробки будут работать под управлением прошивки Realme UI 3.0 на базе программного обеспечения Android 12.

#realme
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Realme официально объявила о Realme GT2 Pro с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1
Realme в начале 2022 года выпустит четыре версии смартфона Realme 9
Realme GT 2 Pro получит Snapdragon 8Gx Gen1, 125-Вт зарядку и камеру в стиле старого смартфона Nexus
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt Red: The Witcher 4 получит мультиплеерные элементы
10
Размер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет превышать 180 Гб
59
Новая часть Battlefield станет ещё больше похожа на Call Of Duty
1
Геймдиректор Apex Legends объявил об уходе из Respawn Entertainment
4
Первые данные о быстродействии процессоров AMD Rembrandt воодушевляют
29
GeForce 3060 за 88 000р или GeForce 1080 за 55 000р – оптимальный вариант для экономного геймера
56
EVGA предложила подключить видеокарты к процессорному разъёму на блоке питания
12
Windows 11 уверенно обгоняет Windows 10 по количеству загрузок
41
«Выживач» Icarus от создателя DayZ неожиданно возглавил чарт продаж в Steam на этой неделе
5
Падение курса Эфира не оказало влияния на цену видеокарт в РФ – GeForce RTX 2060S стоит 103 000 р
52
Видеокарта на процессоре Ryzen 6000 Rembrandt окажется быстрее GeForce GTX 1050 Ti – 3dcenter
27
На улицах Шанхая заметили первого робопса Xiaomi CyberDog стоимостью 1500 долларов
6
Apple подала в суд на ФАС России
21
Процессор Intel Raptor Lake уступает Core i9-12900K и Ryzen 9 5950X в раннем тесте
8
11 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13 на первом этапе обновления
+
AMD последовательно отвоевала у NVIDIA один процент рынка видеокарт
37
Фанатский ремейк Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa получил обновление с третьей главой
9
Изображения Google Pixel Watch из пресс-материалов Google появились в сети
2
Нужно ли снижать потребление современных видеокарт – 51% читателей 3dcenter используют контроль TDP
23
С помощью Apple AirTag угонщики отслеживают и угоняют автомобили в Канаде
3

Популярные статьи

Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
99
Обзор насадки для УШМ "цепная пила" - когда разгон противопоказан
54
Обзор блока питания AeroCool ECO-600W - история двойной иллюзии
78
Так ли нужен вам флагманский смартфон - разбираю аргументы за и против
97
Экономные E-Cores против производительных P-Cores: игровое тестирование 12900K
34
Как изменить браузер по умолчанию в Windows 11 для виджетов и поиска
3
Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил
10
Мои впечатления от игры Vietcong
5
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i7-9700F в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
8
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7

Сейчас обсуждают

Taketon
18:19
Кому вы что пытаетесь доказать? Любая контора упирается в в волатильный онлайна и хочет привлекать новых донатеров, плюс сам штат разрабов и маркетологов начинает заплывать жирком от легкого бабла. От...
Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
Alex Malov
18:13
дабы не быть голословным, назовите конкретную модель за 3к, которая будет совпадать с сабжем по ТХ
Смартфон BQ 6645L Element – для тех, кто не хочет переплачивать
darses
18:09
33 это не много . Последняя партия в сити по 32к за 5200 2x16 продавалась.
Перекупщики с Авито продают ОЗУ DDR5 с 3-кратной наценкой по сравнению с ценой DDR4-3200
Полк Белок
18:09
Не "меньше полугода", а "больше 5 месяцев, вложения никогда не вернуть".
Доходы майнеров сильно упали – вернуть вложения в GeForce RTX 2=3080 можно через 15 месяцев
MriS
18:08
В Индии налик предпочитают, нафиг людям доплачивать за NFC.
В Индии взорвался смартфон Redmi 9 Prime – Xiaomi связалась с пользователем для решения проблемы
Alex Malov
18:07
"Десять мусорных смартов разбить проще" - спорное заявление ни на чем не основанное. Если человек за свои кровные купил технику, он будет ею дорожить, несмотря на цену. "Крадут бюджетные, а за дорогим...
Смартфон BQ 6645L Element – для тех, кто не хочет переплачивать
Alex Malov
18:05
кстати, от проблем с microUSB отлично спасает магнитная фишка. Вставил ее и забыл, какой там у тебя тип разъема
Смартфон BQ 6645L Element – для тех, кто не хочет переплачивать
puding
18:05
Так вот ты какой, заработок в интернете.
Перекупщики с Авито продают ОЗУ DDR5 с 3-кратной наценкой по сравнению с ценой DDR4-3200
Alex Malov
18:02
да уж, разленился народ немножко усилий приложить) на 100% согласен про взаимосвязь прямоты рук и качества снимков даже на скромную камеру
Смартфон BQ 6645L Element – для тех, кто не хочет переплачивать
Шотахупипу
18:02
Мне нравятся ваши предположения )
Экономные E-Cores против производительных P-Cores: игровое тестирование 12900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем