Смартфон появится в начале 2022 года.

Китайская компания Realme готовится представить смартфон, который постарается навязать в среднебюджетном сегменте конкуренцию модели Xiaomi Redmi 10. Он выйдет на рынок под коммерческим названием Realme 9i. В Сеть утекли некоторые технические характеристики грядущей новинки.

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Смартфон будет оборудован новым мобильным процессором Snapdragon 680. Это одна из самых доступных однокристальных систем, которая выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. Чипсет имеет ядра Kryo 265 и графический ускоритель Adreno 610. При этом платформа не поддерживает сотовых сетей пятого поколения. За автономность телефона будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью 18 Вт или 33 Вт.

Realme 9i получит тройную основную камеру. Разрешение ультра-широкоугольного и дополнительного модулей пока что не уточняется. В главном же блоке будет установлен 50-мегапиксельный датчик изображения. На лицевой стороне расположится жидкокристаллический дисплей, выполненный по технологии IPS. Большинство параметров экрана пока что держат в секрете, но известно, что частота развёртки составит 90 Гц.

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Realme 9i будет представлен в начале 2022 года. Смартфон выйдет на рынок с ещё тремя моделями нового поколения. Семейство будет также включать телефоны Realme 9, Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+. Все четыре смартфона из-коробки будут работать под управлением прошивки Realme UI 3.0 на базе программного обеспечения Android 12.