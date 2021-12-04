В топ-10 попало 7 смартфонов на Snapdragon 778G.

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Модель компании vivo, выпущенная под брендом iQOO, возглавила список самых мощных смартфонов с ОС Android, которые представляют средний класс. Постепенно разношёрстность рейтинга с точки зрения установленных в устройствах процессоров пропадает. В топ-10 попали смартфоны на четырёх разных чипах двух производителей.

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Лидирует vivi iQOO Z5 с показателем 566 438 баллов в модификации с 12 ГБ оперативной памяти. Его аппаратная платформа построена вокруг 6-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 778G с частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 642L.

Второе место занимает модель OPPO K9s 5G с той же однокристальной системой под капотом. А вот объём оперативной памяти уменьшился до 8 ГБ. Это оправдывает вторую строчку, но не отставание от лидера, которое составило более 30 000 баллов.

Замыкает тройку Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Это единственный смартфон в списке, который оборудован мобильным процессором Snapdragon 780G. В Geekbench эта SoC превосходит Snapdragon 778G на 5%, но в AnTuTu всё наоборот. Набрал бронзовый призёр только 534 739 баллов. Тестировали версию с 8 ГБ оперативной памяти.

Всего в десятку вошло семь моделей с однокристальной системой Snapdragon 778G. После Xiaomi Mi 11 Lite 5G идёт трио смартфонов с чипом Snapdragon 778G. Это Xiaomi CIVI, Honor 50 Pro и Honor 50. Они набрали соответственно 519 055 очков, 517 935 очков и 516 548 очков. Все оснащаются 8 ГБ оперативной памяти.

На седьмом место обосновался первый телефон, который основан на базе мобильного процессора MediaTek. В частности, 6-нанометрового Dimensity 900. В среднем версия с 12 ГБ оперативки по итогам ноября выдавала результат 507 175 очков.

Huawei nova 9 – первая модель в списке, которая не смогла набрать свыше 500 000 «попугаев». С 493 905 пунктами в активе она обосновалась на восьмой позиции. Строчкой ниже расположилась версия Pro. Причём оба смартфона комплектуются Snapdragon 778G.





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Замыкает десятку недавняя новинка Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ с 8 ГБ оперативной памяти. 484 223 очка присудил смартфону бенчмарк. Оснащается модель новой 6-нанометровой мобильной платформой Dimensity 920 компании MediaTek.