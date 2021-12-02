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Флагманы Xiaomi 2020 года впервые получили MIUI 12.5 на Android 12
Пока что только в тестовой сборке.
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Китайская компания Xiaomi решила начала рассылать программное обеспечение MIUI 12.5 с операционной системой Android 12 для двух флагманских смартфонов, анонсированных в 2020 году. Речь о моделях Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro.

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Пока что установить обновление могут исключительно участники программы тестирования, и только в Китае. Дебютная тестовая сборка вышла 30 ноября 2021 года. Но уже сегодня, 1 декабря 2021 года, обе модели получили вторую бета-версию программного обеспечения.

Помимо двенадцатой ревизии «зелёного робота» свежа MIUI 12.5 принесла несколько исправлений. Большинство из них касаются некорректного отображения иконок и уведомлений. Кроме того, обновление прошивки решает проблему автоматического сворачивания шторки при получении нового уведомления.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro были анонсированы в феврале 2020 года, а европейская премьера из-за коронавируса была отложена до середины весны. Флагманы поступили в продажу с предустановленной оболочкой MIUI 11 на базе Android 10, а со временем получили MIUI 12.5 с Android 11.

Есть вероятность, что работать под управлением стабильной версии MIUI 12.5 с Android 12 они будут недолго. Связано это с тем, что в ближайшее время состоится презентация программного обеспечения MIUI 13, которое для героев заметки станет доступно уже в начале 2022 года.

Напомним, что обе модели оборудованы процессором Snapdragon 865 и 108-мегапиксельной основной камерой. Из общего также можно отметить 90-герцевый дисплей Super AMOLED, 20-мегапиксельную камеру для селфи, корпус из алюминия со стеклянными панелями спереди и сзади, Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Xiaomi Mi 10 получил 13-мегапиксельную ультра-широкоугольную камеру и два сенсора на 2 МП. Ёмкость встроенной батареи составила 4780 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 30 Вт. У версии Pro нет дополнительных датчиков изображения на тыльной стороне, тогда как разрешение камеры со сверхширокоугольной оптикой увеличено до 20 МП. Зато модель может похвастаться двумя телеобъективами на 12 МП и 8 МП с оптическим увеличением кратностью 2x и 3,7x соответственно.

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Кроме того, старшая модель обзавелась беспроводной подзарядкой на 30 Вт, а мощность быстрой зарядки по проводу выросла в сравнении со стандартным изданием на 20 Вт, составив 50 Вт. А вот ёмкость встроенной батареи в Xiaomi Mi 10 Pro упала до 4500 мА*ч.

#xiaomi
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