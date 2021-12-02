Они ориентированы на хромбуки, ПК с Windows и портативные игровые консоли.

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Американский чипмейкер Qualcomm накануне представил флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen1, выполненную по нормам 4-нанометровой технологии, для смартфонов топового сегмента. Сегодня, 2 декабря, компания выпустила ещё три процессора для компьютеров, хромбуков и портативных консолей.

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Начнём с самой скромной новинки. Она называется Snapdragon 7c+ Gen3. Это процессор, ориентированный на использование в ПК с операционной системой ChromeOS. Однокристальная система выполнена по нормам 6-нанометровой технологии.

Прирост CPU составляет 60%, а производительность графического чипа выросла на 70%. Но не совсем понятно, с чем сравнивают. Блок AI Engine для задач искусственного интеллекта имеет мощность 6,5 TOPS. В Qualcomm заявили, что это беспрецедентный уровень для решений бюджетного класса.

Snapdragon 7c+ Gen3 обладает поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Максимальная скорость загрузки составляет 3,7 Гбит/сек. Первые устройства на базе нового процессора появятся в продаже до начала лета следующего года.

Вторая новинка – Snapdragon 8cx Gen3. Она нацелена на использование в компьютерах с операционной системой Windows и заменит на рынке чип Gen2, который вышел в 2020 году. SoC изготовлена по нормам 5-нанометровой технологии.

По словам производителя, быстродействие в сравнении с процессором предыдущего поколения выросло 85%. Что касается GPU, тут прирост составил 60%. Платформа получила поддержку модемных плат Snapdragon X55, Snapdragon X62 и Snapdragon X65 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

В компьютерах на Snapdragon 8cx Gen3 мы сможем увидеть до четырёх камер с поддержкой 4K UHD при 30 FPS и накопители типа UFS 3.1. Первые готовые решения на базе новой однокристальной системы поступят в продажу до конца второго квартала следующего года.

Наконец, третья новинка – Snapdragon G3x Gen1. Она ориентирована на портативные консоли в форм-факторе Nintendo Switch. Платформа получила чип G3x с ядрами Kryo, а также графический ускоритель серии Adreno. Максимально поддерживаемая частота кадров составляет 144 FPS.

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Для демонстрации работы процессора Qualcomm совместно с Razer разработала прототип игровой консоли. Устройство оборудовано 6,65-дюймовой панелью OLED с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч и 5-мегапиксельной камерой. Когда появятся коммерческие решения – неизвестно.