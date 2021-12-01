Дата полноценной премьеры не уточняется.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания Xiaomi анонсировал первый в мире флагманский смартфон с мобильным 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, который был представлен несколько часов назад. Новинка называется Xiaomi 12.

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Производитель опубликовал официальный тизер, на котором указано, что дебют однокристальной системы состоится именно во флагмане Xiaomi нового поколения. При этом дата презентации смартфона пока что не уточняется. Ранее писали, что модель могут анонсировать 12, 13, 16 или 28 декабря. К слову, 28 декабря 2020 года дебютировал Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888.

По предварительной информации, Xiaomi 12 получит LTPO дисплей с частотой обновления 1-120 Гц и разрешением WQHD+. В экран будет интегрирован оптический биометрический сенсор для сканирования отпечатка пальца. В основной камере мы вновь увидим тройную основную камеру без телеобъектива, венцом которой станет 50-мегапиксельный датчик изображения.

Snapdragon 8 Gen1 получил Prime-ядро Cortex-X2 с частотой 3 ГГц и графический ускоритель нового поколения. Производительность в сравнении со Snapdragon 888 увеличена на 20-30%, а энергоэффективность – на 25-30%. Процессор будет работать в паре с 8-12 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

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В продаже Xiaomi 12 появится с предустановленной операционной системой Android 12. Вместе со смартфоном компания анонсирует программное обеспечение MIUI 13, но в продажу модель поступит с оболочкой MIUI 12.5 из коробки.