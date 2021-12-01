Почти не отличается от Honor 50.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания Honor после версии Pro представила более скромную модель 60-й серии. Вторая новинка производителя из Поднебесной называется Honor 60. Она получила аппаратную платформу не первой свежести, но при этом обзавелась новой версией программного обеспечения.

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Honor 60 с версией Pro объединяет наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 4800 мА*ч с 66-ваттной быстрой зарядкой. Также обе модели оборудованы 108-мегапиксельной основной камерой, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS и экран OLED с частотой обновления изображения 120 Гц.

Экран имеет разрешение FHD+ и встроенный биометрический сенсор для сканирования отпечатка пальца, но диагональ уменьшилась с 6,78 дюйма до 6,67 дюйма. Кроме того, производителем заявлена поддержка стандарта HDR10 вместо HDR10+. Дисплей тоже имеет изогнутые правую и левую грани, но углы скруглены не так сильно, как у версии Pro.

Из основной камеры убрали 50-мегапиксельный датчик изображения. В ультра-широкоугольном модуле тут установлен 8-мегапиксельный сенсор. Угол обзора составляет 112 градусов. Фронтальная камера тоже осталась без 50-мегапиксельного датчика. На смену ему пришла матрица на 32 МП. В целом, камеры в Honor 60 практически не отличается от Honor 50.

Ещё одно отличие от версии Pro заключается в мобильном процессоре. В стандартном издании нового поколения установлена однокристальная 6-нанометровая система Snapdragon 778G с частотой 2,4 ГГц вместо версии Plus с частотой 2,5 ГГц. Доступен герой заметки с 8-12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128-256 ГБ.

В целом, новинка не сильно отличается от предшественницы. Из существенных нововведений отметить можно разве что увеличение ёмкости аккумуляторной батареи – с 4300 мА*ч до 4800 мА*ч. По правде говоря, если бы Honor не представила этот смартфон, его отсутствия никто бы не заметил.

Продаваться новинка будет в цветах Bright Black, Jade Green, Starry Sky и Juliet, как и старшая модель. В продажу модель поступит с предустановленной операционной системой Android 11 в основу фирменной надстройки Magic UI 5.0.

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Цена Honor 60 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составила 425 долларов. Модификацию с накопителем удвоенной вместимости можно приобрести за 470 долларов. За вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища придётся заплатить 515 долларов.