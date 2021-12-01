Новинка оказалась дешевле, чем ожидалось.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Выполняя обещанное, китайская компания Honor представила смартфон среднего уровня на новой однокристальной системе Qualcomm. Нет, не на Snapdragon 8 Gen1, а не более скромной Snapdragon 778G. Сама же новинка называется Honor 60 Pro.

реклама

Ранее модель прошла тест на производительность в Geekbench, где в строке «Платформа» был указан на тот момент неанонсированный чип Snapdragon 778G+. Премьера однокристальной системы состоялась в рамках презентации самого смартфона. Изделие изготовлено по нормам 6-нанометровой технологии, имеет графический ускоритель Adreno 642L, а главным отличие от обычного Snapdragon 778G стало повышение пиковой частоты с 2,4 ГГц до 2,5 ГГц.

Если верить тесту в Geekbench 5, новый мобильный процессор будет на 5% мощнее оригинальной версии. Это означает, что уже по итогам декабря мы можем получить нового лидера в списке самых производительных смартфонов на базе операционной системы Android.

К слову, Honor 50 Pro работает на базе одиннадцатой ревизии ОС компании Google. Дополняется Android 11 фирменной оболочкой Magic UI 5.0, а не Magic UI 4.2. Глобальная версия новинки получит сервисы Google, но пока смартфон будет продаваться в Китае без них.

Новинка получила 6,78-дюймовый дисплей на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Матрица имеет разрешение 1200 x 2652 точки. Отметим оптический сканер отпечатков пальцев, охват 100% цветовой гаммы DCI-P3, скруглённые угли и изогнутые боковые грани.

В основной камере Honor 60 Pro установлены модули разрешением 108 МП + 50 МП + 2 МП. Главное нововведение в сравнении с Honor 50 Pro – появление ультра-широкоугольной камеры на 50 МП. Кроме того, компания отказалась от сенсора глубины на 2 МП. Ещё одна фишка – появление фронтальной камеры с 50-мегапиксельным разрешением. Оптической стабилизации изображения в смартфоне нет.

Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4800 мА*ч. Мощность быстрой зарядки – 66 Вт. Беспроводная подзарядка смартфоном не поддерживается. Из особенностей также отметим стереофонические динамики, порт USB-C, Bluetooth 5.2, адаптер Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц, GPS и NFC. Разъём для наушников не предусмотрен.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Honor 60 Pro доступен в модификации с 256 ГБ постоянной памяти. Объём оперативки составляет 12 ГБ и 8 ГБ . Слот для карты microSD отсутствует. Базовая модификация оценена в 580 долларов. Стоимость топовой версии составила 625 долларов. Как видим, новинка оказалась немного дешевле, чем предполагалось. В продаже она появится в четырёх цветовых решениях: Bright Black, Jade Green, Starry Sky и Juliet.