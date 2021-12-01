Они выйдут на глобальный рынок.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания Xiaomi готовит к премьере ещё несколько новых смартфонов семейства Redmi Note 11. Сегодня мы писали о глобальном варианте версии Pro, который будет доступен с процессором Qualcomm. Также в ассортименте производителя в ближайшее время появятся модели Redmi Note 11S и Redmi Note 11T Pro.

реклама

Начнём с продвинутого варианта. Xiaomi Redmi Note 11T Pro будет доступен в двух модификациях и появится на глобальном рынке. Вне зависимости от региона продаж смартфон будет оборудован ультра-широкоугольной 8-мегапиксельной камерой на базе сенсора Sony IMX355 и датчиком изображения OmniVision OV02A на 2 МП для макросъёмки.

Две версии модели будут отличаться основной камерой. Разрешение составит 108 МП или 64 МП. Сенсоры – ISOCELL HM2 и ISOCELL GW3 соответственно. Оба датчика изображения созданы южнокорейской компанией Samsung. Также смартфон получит однокристальную систему производства Qualcomm.

В Xiaomi Redmi Note 11S будет использоваться мобильный процессор MediaTek. Модель обзаведётся основной камерой разрешением 108 МП + 8 МП + 2 МП с такими же датчиками изображения, что и в Redmi Note 11T Pro. Также смартфону обещают 90-герцевый дисплей.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Обе модели поступят в продажу в следующем году с предустановленной операционной системой Android 11 или Android 12 в составе программного обеспечения MIUI 12.5. Больше информации о технических характеристиках смартфонов пока что нет. Цена и дата анонса тоже не уточняются.