Презентация процессора состоится 1 декабря.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Уже завтра, 1 декабря 2021 года, компания Qualcomm представит мобильный процессор Snapdragon 8Gx Gen1. Возможно, он будет называться Snapdragon 8 Gen1. Но вне зависимости от названия, эту однокристальную систему мы увидим в подавляющем большинстве флагманских смартфонов на базе операционной системы Android.

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Ресурс Videocardz накануне презентации опубликовал часть технических характеристик чипсета. Судя по всему, однокристальная система будет выполнена по нормам 4-нанометровой технологии. В состав войдёт восемь ядер Kryo на базе решений Cortex компании ARM. Производительность центрального процессора в сравнении с CPU в Snapdragon 888 будет увеличена на 20%. В то же время разработчикам американского чипмейкера удалось снизить энергопотребление примерно на треть (+30%).

По части графики нас тоже ждёт неплохой буст производительности. Модель чипа пока что не уточняется. Qualcomm изменила подход к неймингу однокристальной системы, поэтому есть вероятность, что и GPU теперь будет называться по-другому. Если всё останется на своих местах, то вместо Adreno 660 мы получим ускоритель Adreno 670. Как бы он ни назывался, производительность вырастет на 30%, а энергоэффективность – на 25%.

На этом нововведения не закончатся. В Snapdragon 8Gx Gen1 мы увидим новый сигнальный процессор Spectra ISP. 18-битный чип обеспечит поддержку записи видеоматериалов в формате 8K ULTRA HD с HDR. Также ISP сможет обрабатывать 3,2 гигапикселя в секунду и делать 240 фотоснимков разрешением 12 МП в секунду.

Ещё одно новшество однокристальной системы – обновлённый движок для выполненная задач искусственного интеллекта AI Engine. Чип седьмого поколения в сравнении с предшественником сможет обеспечить 7-кратный прирост быстродействия.

Ещё одной новинкой Qualcomm на конференции Snapdragon Tech Summit станет процессор среднего класса Snapdragon 778G+. Дебютирует он тоже завтра – в составе смартфонов Honor 60 и Honor 60 Pro. Также Qualcomm представит платформу Snapdragon G3x для портативных игровых консолей. Она будет выпущена совместно с компанией Razer.

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Snapdragon G3x представляет собой устройство со 120-герцевым OLED-дисплеем с поддержкой HDR. Модель оборудована аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Также аппарат несёт на борту веб-камеру Full HD и может похвастаться поддержкой Xbox Game Cloud.