Смартфон должен появиться в России.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания Xiaomi представила в Индии смартфон Redmi Note 11T. Это локальная версия Redmi Note 11. При этом ожидается, что новинка будет продаваться в России, как и Redmi Note 10T. Смартфон имеет поддержку сетей пятого поколения, экран с повышенной частотой обновления и основную камеру без лишних модулей.

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Xiaomi Redmi Note 11T работает на базе 6-нанометрового мобильного процессора Dimensity 810. Однокристальная система трудится с пиковой частотой 2,4 ГГц и располагает графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Этот вариант смартфона оборудован 4-8 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от комплектации.

На лицевой стороне новинки установлена жидкокристаллическая панель, выполненная по технологии IPS. Дисплей характеризуется разрешением Full HD+, диагональю 6,6 дюйма и поддержкой частотой развёртки 90 Гц. В небольшом отверстии обосновался фронтальный 16-мегапиксельный модуль.

В основной камере Xiaomi Redmi Note 11T установлено только два модуля. В последний раз такое мы видели в смартфонах серии никогда. Как только компания начала использовать сдвоенную камеру, вторым элементом выступил вспомогательный сенсор для размытия фона, а когда добавили ультра-широкоугольный модуль, вместе с ним пришёл ещё и датчик для макросъёмки.

Как бы там ни было, в новинке установлены широкоугольная и сверхширокоугольная камеры разрешением 50 МП + 8 МП соответственно. Снимать видео можно в Full HD с частотой кадров 60 FPS. Сканер отпечатков пальцев остался на правом торце корпуса, где он располагается и в Redmi Note 10T.

Решение вопросов автономности положено на плечи аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу. В списке преимуществ есть стереофонические динамики, разъём для наушников и защита от пыли класса IP53. Из остального отметим порт USB-C, ИК-излучатель, навигационный приёмник GPS, а также беспроводные контроллеры Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц и Bluetooth 5.1 Low Energy. Увы, NFC в смартфоне не предусмотрен. Но это не означает, что его не будет в российской версии.

Xiaomi Redmi Note 11T в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти компания оценила в 225 долларов. Купить версию с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ можно за 240 долларов, а цена варианта с 8 ГБ ОЗУ составила 265 долларов. Для сравнения, конфигурации 8/128 ГБ и 6/128 ГБ в Китае стоят 205 долларов и 235 долларов соответственно.

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Новинка появится на рынке 2 декабря 2021 года в расцветках Matte Black, Stardust White и Aquamarine Blue с предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. На старте продаж смартфон будет доступен в каждой модификации со скидкой порядка 25 долларов.