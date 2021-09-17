Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Apple сегодня, 17 сентября, в большинстве стран мира начала принимать предварительные заказы на всё семейство смартфонов iPhone 13. Оно включает стандартную модель с версией mini, а также варианты Pro и Pro Max. В России оформить предзаказ можно будет с 22 сентября. Тем временем американская компания сняла с продажи iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone Xr, анонсированные в прошлом году, а также снизила цены на другие актуальные смартфоны.

реклама

iPhone 11 российские покупатели смогут теперь приобрести в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти по цене 49 990 рублей и 54 990 рублей соответственно. Это на 10 000 рублей дешевле, чем на старте продаж осенью 2019 года.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

iPhone 12 стоит сразу на 15 000 рублей дороже и дополнительно предлагается в комплектации с 256 ГБ ПЗУ за 79 990 рублей. Версия mini в конфигурациях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ обойдётся теперь в 54 990 рублей, 59 990 рублей и 69 990 рублей соответственно. В сравнении со стартом продаж официальная стоимость каждого смартфона упала сразу на 15 000 рублей.

реклама

iPhone SE 2020 пока что дешеветь не планирует. Компактная модель, которая вышла весной прошлого года, стоит 39 990 рублей или 44 990 рублей. Базовый вариант предполагает 64 ГБ встроенной памяти. А топовая версия оснащается накопителем ёмкостью 128 ГБ. Изначально пользователи могли приобрести конфигурацию с 256 ГБ хранилища за 53 990 рублей, но, как и в случае с iPhone 11, эта версия теперь недоступна.

Напомним, что семейство iPhone 13 поступает в продажу ровно через неделю, 24 сентября. Главные модели нового поколения – iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Их стоимость в сравнении с версиями Pro 2020 года не изменилась. Однако, компания добавила модификацию с 1 ТБ встроенной памяти. Обычный Pro-вариант стоит 149 990 рублей, а версия Pro Max – 159 990 рублей.