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Apple снимает с продажи iPhone 12 Pro, Pro Max и iPhone 12 Xr – актуальные модели дешевеют

Кроме Apple iPhone SE 2020 года.
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Компания Apple сегодня, 17 сентября, в большинстве стран мира начала принимать предварительные заказы на всё семейство смартфонов iPhone 13. Оно включает стандартную модель с версией mini, а также варианты Pro и Pro Max. В России оформить предзаказ можно будет с 22 сентября. Тем временем американская компания сняла с продажи iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone Xr, анонсированные в прошлом году, а также снизила цены на другие актуальные смартфоны.

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iPhone 11 российские покупатели смогут теперь приобрести в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти по цене 49 990 рублей и 54 990 рублей соответственно. Это на 10 000 рублей дешевле, чем на старте продаж осенью 2019 года.

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iPhone 12 стоит сразу на 15 000 рублей дороже и дополнительно предлагается в комплектации с 256 ГБ ПЗУ за 79 990 рублей. Версия mini в конфигурациях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ обойдётся теперь в 54 990 рублей, 59 990 рублей и 69 990 рублей соответственно. В сравнении со стартом продаж официальная стоимость каждого смартфона упала сразу на 15 000 рублей.

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iPhone SE 2020 пока что дешеветь не планирует. Компактная модель, которая вышла весной прошлого года, стоит 39 990 рублей или 44 990 рублей. Базовый вариант предполагает 64 ГБ встроенной памяти. А топовая версия оснащается накопителем ёмкостью 128 ГБ. Изначально пользователи могли приобрести конфигурацию с 256 ГБ хранилища за 53 990 рублей, но, как и в случае с iPhone 11, эта версия теперь недоступна.

Напомним, что семейство iPhone 13 поступает в продажу ровно через неделю, 24 сентября. Главные модели нового поколения – iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Их стоимость в сравнении с версиями Pro 2020 года не изменилась. Однако, компания добавила модификацию с 1 ТБ встроенной памяти. Обычный Pro-вариант стоит 149 990 рублей, а версия Pro Max – 159 990 рублей.

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