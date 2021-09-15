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Четыре смартфона, два планшетных компьютера и умные часы – такие новинки появились в ассортименте компании Apple после вчерашней презентации. Все модели будут официально продаваться на российском рынке, и рекомендованные цены уже известны.

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Начнём со смартфонов. iPhone 13 и iPhone 13 mini доступны в трёх модификациях памяти. Обе модели получили накопитель вместимостью 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ. В этот раз производитель обошёлся без базового варианта с 64 ГБ ПЗУ.

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Оперативки предусмотрено 6 ГБ. Стоимость iPhone 13 составила 79 990 рублей, 89 990 рублей или 109 990 рублей соответственно. Версия mini оказалась в каждой из комплектаций на 10 000 рублей дешевле.

Более продвинутые флагманы Apple тоже доступны со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ пользовательской памяти, но уже с 8 ГБ ОЗУ. Более того, iPhone 13 Pro и Pro Max стали первыми смартфонами в истории производителя из Купертино, которые могут похвастаться 1 ТБ хранилища.

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iPhone 13 Pro со 128 ГБ ОЗУ обойдётся в 99 990 рублей. За вариант с 256 ГБ энергонезависимой памяти придётся доплатить 10 000 рублей. При этом 129 990 рублей нужно будет выложить из кармана за модификацию с 512 ГБ ПЗУ. Топовая версия стоит 149 990 рублей. Вариант Pro Max в каждой из четырёх комплектаций стоит на 10 000 рублей дороже.

iPad 9 – самая доступна из новинок. Вариант с 64 ГБ встроенной памяти в России оценили в 30 990 рублей. Версия, оснащённая накопителем вместимостью 256 ГБ, обойдётся в 44 990 рублей. За поддержку сотовых сетей в обоих случаях нужно доплатить 12 000 рублей.

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За обновлённый iPad mini 6 придётся отдать минимум 47 990 рублей. За эти деньги покупатели получают 64 ГБ встроенной памяти. Цена модификации с 256 ГБ составляет 61 990 рублей. Столько же стоит базовая версия с поддержкой сотовой связи. В 75 990 рублей обойдётся конфигурация 256 ГБ с сотовым модемом.

Планшеты и смартфоны компании Apple можно будет купить начиная с 24 сентября. Приём предварительных заказов будет открыт с 22 сентября. Ещё одна новинка производителя – умные часы Apple Watch Series 7. В США их оценили в 399 долларов. Продажи начнутся осенью. Стоимость в России пока что не уточняется.