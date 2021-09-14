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Китайская компания Huawei анонсировала несколько новинок на базе процессоров AMD семейств Ryzen 5000 и Ryzen 4000G. Настольные ПК Huawei MateStation S получили чипы Renoir, тогда как в основу моноблоков MateStation X легли решения поколения Milan. С них мы и начнём.

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Моноблок получил дисплей диагональю 28,2 дюйма с разрешением 3840 x 2560 пикселей. Соотношение сторон – 3 к 2. Панель поддерживает сенсорное управление (до 10 нажатий за раз) Матрица заняла 92% лицевой части устройств, и это компания не забыла назвать одним из преимущества перед iMac, где площадь полезного пространства составляет 74%.

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Huawei MateStation X обладает системой охлаждения Shark Fin 3.0. По словам производителя, при обычном использовании уровень шума не превышает 25 дБ, а температура корпуса не нагревается более чем до 36 градусов. Звуковая система представлена широкополосными громкоговорителями, низкочастотным динамиком и двумя пассивными излучателями.

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Новинка оснащается 7-нанометровыми процессорами Ryzen 7 5800H или Ryzen 5 5600H в зависимости от модификации. Первый чип имеет восемь ядер с частотой до 4,4 ГГц, а второй – шесть ядер с частотой до 4,2 ГГц. Оба процессора поддерживают технологию многопоточности, а величина отвода тепловой мощности по умолчанию составляет 45 Вт. Графическая подсистема представлена GPU Vega 8 и Vega 7 соответственно.

Настольный ПК Huawei MateStation S предлагается с чипами Ryzen 5 4600G и Ryzen 7 4700G. Гибридные процессоры имеют TDP 65 Вт и поддерживают многопоточность. Младшая модель получила шесть ядер с частотой до 4,2 ГГц, а старшая – восемь с частотой до 4,4 ГГц.

Стоимость настольного ПК с Ryzen 5 4600G составила 600 долларов. Вариант на Ryzen 7 4700G оценили в 800 долларов. Они оснащаются 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти соответственно. В обоих случаях предусмотрен накопитель SSD вместимостью 512 ГБ.

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В моноблоках объём оперативной памяти не отличается – по 16 ГБ. Ёмкость твердотельного накопителя тоже составила 512 ГБ. Вариант на Ryzen 5 5600H оценили в 1 500 долларов. Стоимость Huawei MateStation X на Ryzen 7 5800H составила почти 1 900 долларов. Продажи новинок начнутся 25 сентября.