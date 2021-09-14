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Южнокорейская компания Samsung представила сразу два смартфона среднебюджетного класса. Новинки называются Galaxy M22 и Galaxy Wide 5. Первая модель была только анонсирована, но ни стоимости, ни дата анонса не уточняется. О втором смартфоне известно всё, включая цену. С него и начнём.

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Samsung Galaxy Wide 5 оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Dimensity 700 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Чип имеет ядра Cortex-A76 и графику Mali-G57 MC2. На борту есть адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

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Новинка оснащается FHD+ панелью LCD диагональю 6,6 дюйма с каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Производитель не уточняет, поддерживает ли модель повышенную частоту обновления изображения. Но чип поддерживает 90 Гц.



Основная камера в Samsung Galaxy Wide 5 включает в себя три модуля. Разрешение главного и ультра-широкоугольного составляет 64 Мп (f/1,8) и 5 Мп (f/2,2) соответственно. Во втором используется оптика с углом захвата 115 градусов. Третий компонент – сенсор для портретного режима с 2-мегапиксельным разрешением.

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Автономность новинки обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Оснащается модель 6 ГБ оперативной памяти, но производитель отмечает, что в зависимости от региона продаж объём ОЗУ может варьироваться. Вместимость встроенного накопителя составляет 128 ГБ. Также отметим разъём для наушников, сканер отпечатков пальцев на боковом торце и прошивку One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11.

Samsung Galaxy Wide 5 поступит на рынок в белой, голубой и чёрной цветовых вариациях. Рекомендованная производителем стоимость новинки составила 385 долларов.

Вторая модель, Samsung Galaxy M22, оснащается уже матрицей на органических светодиодах. Разрешение снижено до HD+, а диагональ – до 6,4 дюйма. Смартфон имеет вырез в форме капли для фронтальной 13-мегапиксельной камеры для селфи. В основной камере установлены модули на 48 Мп и 8 Мп в паре с двумя 2-мегапиксельными датчиками изображения для боке и макросъёмки.

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Модель оборудована процессором Helio G80 без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Однокристальная система выполнена по нормам 12-нанометровой технологии. Она дебютировала примерно полтора года назад. Чип дополняется 4 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных пользователь получает накопитель на 128 ГБ.

Из прочего отметим Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и сканер отпечатков пальцев на правом торце корпуса. В Продаже смартфон появится с прошивкой One UI 3.1 на Android 11 в синей, чёрной и белой расцветках корпуса. Как мы отмечали в начале материала, стоимость Samsung Galaxy M22 пока что не уточняется.