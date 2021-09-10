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Устали от однотипных смартфонов, которые отличаются лишь дизайном основной камеры? Специально для вас разработчики из Сиэтла создали телефон, который оснащается круглым дисплеем. Устройство называется Cyrcle Phone 2.0. Модель первого поколения вышла примерно полтора года назад.

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Деньги на смартфон американские разработчики собирают на площадке Kickstarter. Из запланированных 10 000 долларов уже удалось собрать 12 740 долларов, то есть план выполнен на 127,4%. До конца краудфандинговой кампании остаётся ещё четыре недели.

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Cyrcle Phone 2.0 оборудован круглым дисплеем LCD диаметром 3,45 дюйма и разрешением 800 x 800 пикселей. Корпус смартфона сделан из материала на основе кукурузы, а клавиши – из переработанного полиуретана. На лицевой и тыльной панелях новинки установлено по одной 13-мегапиксельной камере.

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Новинка имеет под два разъёма для наушников и порта USB-C. В арсенале также имеют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц и Bluetooth 4.2 Low Energy. Габаритные размеры корпуса составляют 130 x 103x 22 мм, а масса – 147 граммов.

Разработчики утверждают, что интерфейс Cyrcle Phone 2.0 уже оптимизирован, поэтому у пользователей не будет проблем с работой программного обеспечения на круглом экране. В качестве операционной системы используется версия Android 10.

Модель мобильного процессора не уточняется, но на Kickstarter указано, что смартфон работает под управлением однокристальной системы Snapdragon производства компании Qualcomm. Она дополняется 3 ГБ оперативной памяти типа LPDDR3. Для хранения данных пользователи получают накопитель вместимостью 32 ГБ (eMMC) с возможностью расширения картами microSD. Также отметим поддержку технологии Near Field Communication. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 2000 мА*ч.

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Оценили новинку в 999 долларов. При этом стоимость для желающий внести средства на стадии коллективного финансирования на платформе Kickstarter составляет 699 долларов. Продавать Cyrcle Phone 2.0 оптом тоже будет по цене 699 долларов.