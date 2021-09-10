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OPPO выпустила в Европе недорогой камерофон Reno 6 Pro с подарками на 267 евро

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Современные камерофоны стоят от 1 000 евро. Многие компании предлагают пользователям более доступные варианты. Один из таких – OPPO Reno 6 Pro, который дебютировал весной в Китае и вот сейчас добрался до европейского рынка. Вместе с ним в Европе китайская компания показала обычную модель Reno 6.

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Старшая версия получила панель AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Экран имеет диагональ 6,55 дюйма, яркостью до 1100 нит и HDR10+. В младшей модели установлена почти такая же матрица, но с диагональю 6,43 дюйма и без HDR10+. Обе новинки имеют подэкранный сканер отпечатков пальцев, стеклом Gorilla Glass 6 и вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры.

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OPPO Reno 6 Pro несёт на борту мобильную платформу Snapdragon 870, которая дополняется 12 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 256 ГБ. Автономностью занимается встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч.

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Если по части экрана OPPO Reno 6 имел сходства со старшей версией, то тут ничего общего между ними нет. Смартфон оснащается мобильным чипом Dimensity 900 с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище вмещает 128 ГБ информации. Ёмкость АКБ составила 4300 мА*ч.

По камерам общего тоже немного. Единственное, что можно отметить – сенсор на 2 Мп доя макросъёмки. В OPPO Reno 6 Pro установлены модули на 50 Мп, 13 Мп и 16 Мп. Есть 2x зум без потери качества, продвинутая автофокусировка и оптическая стабилизация изображения. Записывать ролики можно в 4K UHD при 60 к/с. В OPPO Reno 6, помимо датчика на 2 Мп, используются главный и ультра-широкоугольный модули на 64 Мп и 8 Мп соответственно. Заявлена съёмка видео в 4K при 30 к/сек, но нет ни телеобъектива, ни OIS.

Набор интерфейсов в новинках идентичный. В арсенале есть GPS, USB-C, NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Разъёмом для наушников не может похвастаться ни одна модель. Мощность быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 составила 65 Вт. Также отметим прошивку ColorOS на базе операционной системы Android 11.

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OPPO Reno 6 оценили в 499 евро. В подарок пользователи получают защитный чехол и наушники Enco Free 2 стоимостью 99 евро. Цена OPPO Reno 6 Pro составила 799 евро. Но отбить пользователи смогут примерно треть этой суммы за счёт подарков. Их предусмотрено сразу три: наушники Enco X, чехол и спортивный браслет Band Style. Суммарная стоимость трёх подарков составляет 267 евро.

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