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Через неделю вы уже точно будете знать стоимость и все фишки глобальной версии планшета Xiaomi Mi Pad 5. Его анонс состоится днём 15 сентября. А пока модель прошла тест на производительность в программном обеспечении Geekbench 5.

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Международная версия планшетного компьютера будет оборудована однокристальной системой Snapdragon 860. Мобильный процессор дебютировал весной в смартфоне POCO X3 Pro. Чипсет оснащается модемной платой с поддержкой сотовых сетей четвёртого поколения. Однако, Xiaomi Mi Pad 5 будет доступен исключительно в конфигурации Wi-Fi only, то есть без 4G.

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Бенчмарк подтверждает, что планшет будет оснащаться 6 ГБ оперативной памяти. Программной основой послужит операционная система Android 11. Поверх неё будет установлена специальная прошивка MIUI for Pad. Это обычная MIUI 12.5, но с новыми функциями, разработанными с учётом возможностей, предлагаемых большим дисплеем.

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Xiaomi Mi Pad 5 набрал в тесте Single-Core 781 балл. В режиме Multi-Core программное обеспечение присудило планшетному компьютеру 2800 баллов. Также в базе данных Geekbench указано, что модельный номер устройства – Xiaomi 21051182G. Буква G означает, что речь идёт о глобальном варианте устройства.

Модель также может похвастаться 11-дюймовым дисплеем IPS LCD с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц и стилуса. Планшет оснащается аккумулятором ёмкостью 8720 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, а фронтальной – 5 Мп.

На этой неделе один из белорусских ритейлеров раскрыл стоимость планшетного компьютера в начальной модификации памяти, которая предполагает 6 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом 128 ГБ. В Беларуси модель будет стоить 480 долларов. Ожидается, что в России Xiaomi Mi Pad 5 будет продаваться по цене порядка 30 000-33 000 рублей (410-450 долларов), как смартфон POCO F3.