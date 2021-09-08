В России появился Realme C21Y с NFC по цене 11 990 рублей
В конце первого полугодия 2021 состоялась премьера бюджетного смартфона Realme C21Y. Модель вышла сразу на международный рынок, после чего компания начала проводить локальные анонсы. В России производитель обошёлся без отдельных мероприятий и просто объявила о старте продаж летней новинки.
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Смартфон оборудован IPS LCD дисплеем формата HD+, который имеет размер 6,5 дюйма по диагонали. Габаритные размеры модели составляют 164,5 x 76 x 9,1 мм при массе 200 граммов. Корпус изготовлен из пластика, но спереди установлено стекло неизвестного происхождения.
В основе Realme C21Y лежит скромная 12-нанометровая однокристальная система Unisoc T610. Она имеет графику Mali-G52 и восемь ядер, что уже хорошо. При этом пиковая частота Cortex-A75 не уточняется. Российская версия смартфона оснащается 4 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 64 ГБ. В других регионах продаётся ещё и конфигурация 3/32 ГБ.
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Модель получила тройную основную камеру разрешением 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 5-мегапиксельную фронталку преимущественно для видеозвонков. Последняя установлена в небольшом каплевидном вырезе. Сзади вместе с квадратной площадкой расположились сканер отпечатков пальцев и выход под мультимедийный динамик.
Ёмкость встроенной батареи в Realme C21Y составила 5000 мА*ч. Быстрая зарядка не предусмотрена, так как смартфон получил разъём micro-USB. Из прочего отметим гнездо для гарнитуры 3,5 мм, адаптеры Wi-Fi без поддержки частотного диапазона 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Главная фишка российской версии смартфона – поддержка технологии Near Field Communication. В других регионах модель продаётся без NFC.
Сразу из коробки новинка работает под управлением прошивки Realme UI 2.0, в основу которой положена операционная система Android 11. Рекомендованная производителем стоимость Realme C21Y составила 11 990 рублей. Но первые покупатели получат скидку 1 500 рублей. Пользователям смартфон доступен в чёрной и голубой расцветках.
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