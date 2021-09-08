Realme GT Master стал самым мощным смартфоном на глобальном рынке по версии AnTuTu
Недавно разработчики программного обеспечения AnTuTu опубликовали свежий рейтинг производительности Android-смартфонов среднего уровня. В него по традиции вошло десять моделей во главе с Xiaomi Mi 11 Lite на Snapdragon 780G.
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Весенняя новинка китайской компании уверенно заняла первую строчку, опередив модели Honor 50 и Honor 50 Pro с процессором Snapdragon 778G под капотом. А вот глобальной версии повторить успех своего китайского варианта уже не удалось.
Realme GT Master на всё том же Snapdragon 778G довольно неожиданно подвинул Xiaomi Mi 11 Lite 5G на второе место, набрав примерно на 15 000 баллов больше – 539 072 против 524 133 «попугаев». Больше ни один смартфон в списке не смог набрать свыше 500 000 пунктов.
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Топ-3 замкнул Honor 30. Модель была представлена год назад и стала первым решением на рынке с процессором Kirin 985. Однокристальная система выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Она позволила смартфону набрать 450 879 пунктов.
Чуть более 1000 очков третьему месту уступил Huawei nova 7 с тем же мобильным процессором на борту. Первую пятёрку замкнул OPPO Reno6 5G с 6-нанометровой системой-на-кристалле Dimensity 900. Результат составил 447 066 баллов.
Вторую пятёрку открывает ещё один смартфон компании Huawei. И вновь мы имеем дело с представителем серии nova седьмого поколения. Но на сей раз с Huawei nova 7 SE с чипсетом Kirin 820. Набрала модель в бенчмарке 418 144 очка.
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На последних четырёх позициях расположилось сразу три смартфона компании Realme, которая имеет наибольшее представительство в рейтинге. Седьмая и восьмая строчки оккупированы моделями Realme 7 5G и Realme Narzo 30 Pro 5G соответственно, а замкнула десятку Realme X7 5G. Все три устройства несут на борту 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 800U.
Этот же мобильный процессор используется в Redmi Note 9T, но смартфон Xiaomi в список не попал. Но вместо него в десятку вошла модель Xiaomi Mi 10 Lite 5G с однокристальной системой Snapdragon 750G. С результатом 385 635 баллов она заняла второе место с конца рейтинга.
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