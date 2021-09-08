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Realme GT Master стал самым мощным смартфоном на глобальном рынке по версии AnTuTu

Он смог обойти Xiaomi Mi 11 Lite 5G.
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Недавно разработчики программного обеспечения AnTuTu опубликовали свежий рейтинг производительности Android-смартфонов среднего уровня. В него по традиции вошло десять моделей во главе с Xiaomi Mi 11 Lite на Snapdragon 780G.

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Весенняя новинка китайской компании уверенно заняла первую строчку, опередив модели Honor 50 и Honor 50 Pro с процессором Snapdragon 778G под капотом. А вот глобальной версии повторить успех своего китайского варианта уже не удалось.

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Realme GT Master на всё том же Snapdragon 778G довольно неожиданно подвинул Xiaomi Mi 11 Lite 5G на второе место, набрав примерно на 15 000 баллов больше – 539 072 против 524 133 «попугаев». Больше ни один смартфон в списке не смог набрать свыше 500 000 пунктов.

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Топ-3 замкнул Honor 30. Модель была представлена год назад и стала первым решением на рынке с процессором Kirin 985. Однокристальная система выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Она позволила смартфону набрать 450 879 пунктов.

Чуть более 1000 очков третьему месту уступил Huawei nova 7 с тем же мобильным процессором на борту. Первую пятёрку замкнул OPPO Reno6 5G с 6-нанометровой системой-на-кристалле Dimensity 900. Результат составил 447 066 баллов.

Вторую пятёрку открывает ещё один смартфон компании Huawei. И вновь мы имеем дело с представителем серии nova седьмого поколения. Но на сей раз с Huawei nova 7 SE с чипсетом Kirin 820. Набрала модель в бенчмарке 418 144 очка.

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На последних четырёх позициях расположилось сразу три смартфона компании Realme, которая имеет наибольшее представительство в рейтинге. Седьмая и восьмая строчки оккупированы моделями Realme 7 5G и Realme Narzo 30 Pro 5G соответственно, а замкнула десятку Realme X7 5G. Все три устройства несут на борту 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 800U.

Этот же мобильный процессор используется в Redmi Note 9T, но смартфон Xiaomi в список не попал. Но вместо него в десятку вошла модель Xiaomi Mi 10 Lite 5G с однокристальной системой Snapdragon 750G. С результатом 385 635 баллов она заняла второе место с конца рейтинга.

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