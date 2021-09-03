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После рейтинга флагманских смартфонов, куда вошли только модели на чипах Snapdragon 888 и Snapdragon 888+, авторы программного обеспечения AnTuTu опубликовал ещё один список. В этот раз они составили десятку самых мощных моделей, которые оснащаются однокристальными системами среднего уровня. В этом топе набор SoC более разнообразный.

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Xiaomi Mi 11 Lite 5G стал самым производительным смартфоном на Android в мире. Судя по всему, первую строчку он не отдаст ещё долго. Связано это с тем, что до сих пор на рынке нет ни одной модели, которая тоже оснащается мобильным 5-нанометровым процессором Snapdragon 780G, а более мощных новых чипсетов в обозримом будущем пока не предвидится. AnTuTu присудил ему 530 657 «попугаев».

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Второе место от первого отстало менее чем на 20 000 баллов. С «серебром» остался Honor 50 Pro, в котором состоялся дебют однокристальной системы Snapdragon 778G. Если Snapdragon 780G является первым 5-нм чипом среднего класса в ассортименте Qualcomm, то Snapdragon 778G – его первая 6-нанометровая SoC.

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Honor 50 Pro набрал 511 155 очков, обойдя стандартную модель почти на 5000 очков. Обычный Honor 50 тоже оборудован системой-на-кристалле Snapdragon 778G. Все три смартфона, попавшие в топ-3, несут на борту 8 ГБ оперативной памяти. Напомним, объём ОЗУ тоже влияет на результат в AnTuTu. Порог 500 000 баллов прошла только тройка лидеров.

В пятёрке оказалось две модели на чипах MediaTek. Четвёртую строчку с 484 857 баллами в активе занял OPPO Reno 6 5G на Dimensity 900 с 12 ГБ ОЗУ. Почти 32 000 пунктов ему уступил некогда лидер рейтинга Redmi 10X 5G с мобильным процессором Dimensity 820 под капотом. Оперативной памяти у него оказалось вдвое меньше.

Открывает вторую половину рейтинга Realme Q3 Pro с результатом 449 334 очка. OPPO K9 5G и iQOO Z3 набрали 447 193 балла и 440 460 баллов соответственно. Несмотря на разницу, все три смартфона оборудованы процессором Snapdragon 768G и 8 ГБ оперативной памяти.

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Замыкает десятку дуэт моделей Huawei nova 8. Версия Pro набрала 438 795 очков, а стандартное издание с 436 073 пунктами оказалось на последней строчке. Смартфоны несут на борту систему-на-чипе Kirin 985 в паре с 8 ГБ оперативки. Заметим, что все чипсеты, которые установлены в моделях с четвёртого по десятое место, выполняются по нормам 7-нанометрового технологического процесса.