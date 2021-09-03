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Memory Fusion Technology – новая функция, благодаря которой пользователи смартфонов Xiaomi, POCO и Redmi могут увеличить объём оперативной памяти путём использования свободного места на встроенном накопителе. Xiaomi – далеко не первая компания, которая внедряет эту технологию. Но она намерена добавить её в наиболее количество смартфонов среди всех производителей.

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Обновлять будут почти все модели, которые были представлены в 2020 и 2021 годах. Также зацепят и несколько устройств, выпущенных в течение 2019 года. Технология Memory Fusion предполагает создание на накопителе отдельного файла. Его система будет использовать по принципу ОЗУ.

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Объём виртуальной оперативной памяти, которую можно прибавить к реальной ОЗУ, варьируется в зависимости от вместимости встроенного хранилища. В частности, в случае со смартфонами компании Xiaomi, это может быть +1 ГБ ОЗУ при 64 ГБ ПЗУ, +2 ГБ ОЗУ при 128 ГБ ПЗУ или +3 ГБ ОЗУ при 256 ГБ или 512 ГБ ОЗУ. Некоторые производители позволяют добавить сразу 6 ГБ. Например, в ASUS ROG Phone 5 Ultimate объём оперативной памяти может увеличиваться до 24 ГБ (18 ГБ + 6 ГБ).

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Теперь перейдём к моделям POCO, Redmi и Xiaomi, которые вместе с прошивкой MIUI 12.5 получат функцию расширения ОЗУ. Для начала отметим, что поддержка технологии уже есть в Redmi 10, Redmi 10 Prime, Redmi Note 10 Pro 5G (на Dimensity 1100) и в Xiaomi MIX 4.

Из смартфонов 2019 года выпуска повезёт только семейству Redmi Note 8. Но с высокой долей вероятности, компания Xiaomi выпустить обновление для большего количества моделей, которым исполнилось два года. Например, флагмана Xiaomi Mi 9 и Mi 9 Pro.

В этот список попали все представители семейства Redmi Note 9 и Redmi Note 10, а также переиздание Redmi Note 8 (2021). Кроме того, не обделит китайская компания и более доступные решения Redmi 9. Семейство включает десять устройств, в т.ч. варианты Prime и Power для Индии. Исключение только одно – Redmi 9AT. У него максимальный объём встроенной памяти составляет лишь 32 ГБ.

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Идём дальше и переходим к флагманским смартфонам бренда Redmi. Семейство Redmi K40, состоящее из четырёх моделей (пока) полностью будет обновлено, а вот Redmi K30 – нет. Сейчас поддержку Memory Fusion обещают только Redmi K30 Pro / Pro Zoom, Redmi K30s и Redmi K30 Ultra. А вот 20-я серия и вовсе оказалась за бортом.

А вот представители флагманских семейств Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 11 будут обновлены все. Причём китайские инсайдеры упоминают даже модель Mi 11 Lite NE, премьере которой ещё только предстоит состояться.

И в завершение нужно упомянуть решения POCO. Поддержкой технологии расширения оперативной памяти обзаведётся почти все смартфоны. Исключением станет лишь первая модель бренда, Pocophone F1, выпущенная три года назад.