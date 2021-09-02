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В августе 2021 года на рынке начали появляться первые смартфоны, оснащённые однокристальной системой Snapdragon 888+. В этом процессоре используется Prime-ядро Cortex-X1 с частотой 2,995 ГГц. На презентации чипа компания Qualcomm отмечала 20-процентный прирост производительности. Но в рейтинг самых мощных гаджетов по версии AnTuTu попало только два смартфона на новом мобильном процессоре.

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Лишь второе место удалось занять флагману iQOO 8 Pro в модификации с 12 ГБ оперативной памяти. Ему бенчмарк присудил 846 351 балла Вторая модель с процессором Snapdragon 888+ называется Xiaomi MIX 4. Она тоже заняла второе место, но снизу. Набрал первый смартфон компании Xiaomi со встроенной в дисплей фронтальной камерой чуть более 806 000 баллов.

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Все остальные модели, попавшие в топ-10, работают под управлением однокристальной системы Snapdragon 888 с пиковой частотой 2,84 ГГц. Лидером стал игровой смартфон Black Shark 4 Pro с 16 ГБ оперативки, к созданию которого тоже имеет отношение компания Xiaomi. Результат составил 864 614 пунктов.

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Тройку замкнул ещё один геймерский флагман, но на сей раз уже китайского производителя Nubia. Так, Red Magic 6 Pro c 12 ГБ оперативной памяти под капотом уступил порядка 17 000 баллов модели iQOO 8 Pro на Snapdragon 888+.

А вот обычный iQOO 8 оборудован уже Snapdragon 888. Несмотря на это, от версии Pro он отстал несильно – менее чем на 25 000 пунктов или 2,89%. Тут вновь можно вспомнить о заявленном 20-процентном приросте производительности Snapdragon 888+ над Snapdragon 888.

Первую пятёрку замкнул OnePlus 9 Pro, а вторую открыл OPPO Find X3 Pro. Они набрали 820 950 баллов и 811 726 баллов соответственно. Выше Xiaomi MIX 4 оказались также OnePlus 9 с 809 801 пунктов в активе и Realme GT, которому программное обеспечение присудило 806 588 баллов. Последнее место занял камерофон vivo X60 Pro+. Его результат составил 804 203 пункта.

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Заметим, что в топ-10 попали смартфоны флагманского уровня на базе операционной системы Android 11. Они были протестированы в AnTuTu в период с 1 по 31 августа 2021 года