7 смартфонов Xiaomi получили прошивку LineageOS 18.1
Китайская компания Xiaomi выпускает все свои смартфоны с прошивкой MIUI. Актуальной версией в настоящее время является MIUI 12.5. Она уже доступна для нескольких десятков моделей разного возраста и разных ценовых категорий. Но программное обеспечение сторонних разработчиков ещё пользуется популярностью. Самая распространённая кастомная прошивка называется LineageOS. Она стала доступна более чем для дюжины смартфонов компании Xiaomi.
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LineageOS 18.1 представили в середине весны 2021 года. Эта версия прошивки построена на базе операционной системы Android 11. К слову, за несколько месяцев премьеры программного обеспечения разработчики объявили о прекращении поддержки ОС Android 9.0, анонсированной в 2018 году.
Версия v18.1 принесла все фишки одиннадцатой ревизии «зелёного робота». При этом разработчики добавили несколько других полезных функций, включая поддержку создания резервной копии данных с NextCloud.
Для установки LineageOS 18.1 потребуется разблокировать загрузчик. Сторонняя прошивка доступна для смартфонов многих компанией, а на этой неделе их список пополнился ещё несколькими моделями производства Xiaomi. Формально, программное обеспечение анонсировали для трёх устройств: POCO X3 Pro, POCO F3 и POCO F2 Pro. Однако, компания из Поднебесной продаёт эти модели под разными названиями в зависимости от страны. Поэтому можно сказать, что прошивка стала доступна сразу для семи девайсов.
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POCO X3 Pro – единственный телефон в этом списке, который не имеет аналогов. Он оснащается процессором Snapdragon 860. POCO F3 вы можете найти в разных странах как Xiaomi Mi 11X или Redmi K40. Все версии оборудован однокристальной системой Snapdragon 870. А вот модель POCO F2 Pro продаётся ещё и как Redmi K30 Pro, который в свою очередь доступен в модификации Zoom Edition, отличающейся наличие телеобъектива. Все три смартфона несут на борту чипсет Snapdragon 865.
Заметим, что POCO F3, POCO F2 Pro и POCO X3 Pro продаются официально на российском рынке. Все они работают на базе оболочки MIUI 12.5. Первые две модели в конце 2021 года начнут получать оптимизированную версию программного обеспечения Enhanced Edition.
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