Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi выпускает все свои смартфоны с прошивкой MIUI. Актуальной версией в настоящее время является MIUI 12.5. Она уже доступна для нескольких десятков моделей разного возраста и разных ценовых категорий. Но программное обеспечение сторонних разработчиков ещё пользуется популярностью. Самая распространённая кастомная прошивка называется LineageOS. Она стала доступна более чем для дюжины смартфонов компании Xiaomi.

реклама

LineageOS 18.1 представили в середине весны 2021 года. Эта версия прошивки построена на базе операционной системы Android 11. К слову, за несколько месяцев премьеры программного обеспечения разработчики объявили о прекращении поддержки ОС Android 9.0, анонсированной в 2018 году.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Версия v18.1 принесла все фишки одиннадцатой ревизии «зелёного робота». При этом разработчики добавили несколько других полезных функций, включая поддержку создания резервной копии данных с NextCloud.

Для установки LineageOS 18.1 потребуется разблокировать загрузчик. Сторонняя прошивка доступна для смартфонов многих компанией, а на этой неделе их список пополнился ещё несколькими моделями производства Xiaomi. Формально, программное обеспечение анонсировали для трёх устройств: POCO X3 Pro, POCO F3 и POCO F2 Pro. Однако, компания из Поднебесной продаёт эти модели под разными названиями в зависимости от страны. Поэтому можно сказать, что прошивка стала доступна сразу для семи девайсов.

реклама

POCO X3 Pro – единственный телефон в этом списке, который не имеет аналогов. Он оснащается процессором Snapdragon 860. POCO F3 вы можете найти в разных странах как Xiaomi Mi 11X или Redmi K40. Все версии оборудован однокристальной системой Snapdragon 870. А вот модель POCO F2 Pro продаётся ещё и как Redmi K30 Pro, который в свою очередь доступен в модификации Zoom Edition, отличающейся наличие телеобъектива. Все три смартфона несут на борту чипсет Snapdragon 865.

Заметим, что POCO F3, POCO F2 Pro и POCO X3 Pro продаются официально на российском рынке. Все они работают на базе оболочки MIUI 12.5. Первые две модели в конце 2021 года начнут получать оптимизированную версию программного обеспечения Enhanced Edition.