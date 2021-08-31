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Сегодня мы писали о смартфоне Meizu 18s, который может появиться на рынке в следующем месяце. Вместе с ним китайская компания представит версию Pro, которая тоже была замечена на сайте китайского сертификационного бюро TENAA, где опубликовали технические характеристики устройства.

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Meizu 18s Pro тоже будет оборудован 5-нанометровым мобильным процессором. Диагональ экрана увеличится с 6,2 дюйма до 6,7 дюйма, но остальные параметры матрица на органических светодиодах сохранятся: HDR10+, 120 Гц, WQHD+ и встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

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На этом сходства между стандартным изданием и версией Pro заканчиваются. Старшая модель получит более продвинутую основную камеру. Разрешение главного и ультра-широкоугольного модулей составит 50 Мп и 32 Мп соответственно. Последний получит оптику с углом обзора 130 градусов. В состав основной камеры смартфона также войдут сенсор ToF 3D и телеобъектив с 8-мегапиксельным разрешением и 3-кратным оптическим зумом.

Meizu 18s Pro сможет снимать видеоматериалы в формате 4K UHD при 30-120 FPS, а также в 8K UHD при 30 FPS. Для селфи модель получит фронтальную камеру с поддержкой технологии распознавания лиц. Разрешение составит 44 Мп.

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Подсистема питания в будущем флагмане будет представлена встроенной аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч. Смартфон получит поддержку проводной и беспроводной зарядки мощностью по 40 Вт. Также будет предусмотрена реверсивная подзарядка мощностью 10 Вт.

Meizu 18s Pro появится на рынке с программным обеспечением Flyme 9, которое до сих пор не имеет глобальной версии, хотя флагманы на Snapdragon 888 компания официально продаёт за рубеж через собственный магазин на AliExpress. Из прочих параметров будущего флагмана отметим стереозвук, защиту от воды (класс не уточняется), стеклом Gorilla Glass шестого поколения, NFC и операционную систему Android 11.

Стоимость смартфона пока что не уточняется. Meizu 18, напомним, представили в модификациях с 8-12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128-256 ГБ. Стоимость в зависимости от комплектации в Китае составила 775-930 долларов.