Meizu 18s получит Snapdragon 888+, 120-Гц дисплей WQHD+ и ёмкий аккумулятор
Китайская компания Meizu выпустит на рынок новый флагманский смартфон. И построен он будет на базе однокристальной системы Snapdragon 888+, хотя уже были слухи о выходе модели на чипе Snapdragon 870. Называться грядущая новинка будет Meizu 18s.
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Смартфон станет улучшенной версией оригинального Meizu 18, премьера которого прошла в конце первого квартала текущего года. Тогдашняя новинка постаралась навязать конкуренцию модели Xiaomi Mi 11, которая была первым в мире и одним из самых дешёвых смартфонов с чипсетом Snapdragon 888.
Версия с индексом “s” практически все основные технические характеристики позаимствует у весеннего флагмана. В частности, она тоже получит 6,2-дюймовую панель OLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1440 x 3200 точек, что соответствует формату 3K или WQHD+. Диагональ составит 6,2 дюйма. В экран будет интегрирован ультразвуковой сенсор для распознавания отпечатка пальца.
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Meizu 18s предложит пользователям основную камеру разрешением 64 Мп + 16 Мп + 8 Мп с 3-кратным оптическим масштабированием без потери качества и оптической стабилизацией. Снимать видео можно будет в 4K UHD при 60 FPS. Для селфи будет использоваться модуль на 20 Мп.
В арсенал смартфона войдут стереодинамики, аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч с 36-ваттной быстрой зарядкой USB Power Delivery 3.0, NFC, до 12 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 256 ГБ в топовой комплектации. На рынок модель поступит с предустановленной фирменной прошивкой Flyme 9 на базе операционной системы Android 11.
Тот факт, что Meizu 18s обзаведётся одиннадцатой ревизией «зелёного робота», даёт повод надеяться на скорую премьеру флагмана. В частности, до конца первой половины сентября. Стоимость пока что не уточняется. Оригинальная модель появилась на рынке в модификациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене 680 долларов, 725 долларов и 775 долларов соответственно.
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Meizu 18s может стоит столько же, но в таком случае компания официально снизит стоимость мартовского флагмана. Но скорее всего, грядущая новинка просто окажется примерно на 50 долларов дороже в каждой из трёх конфигураций памяти.
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