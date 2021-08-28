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Microsoft разрешила установку Windows 11 на старые ПК

Производитель из Редмонда пересмотрел своё решение.
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Во время анонса операционной системы Windows 11 компания Microsoft заявила, что новая версия программного обеспечения будет доступна к установке только на персональные компьютеры, которые соответствуют системным требованиям. Но спустя два месяца после этого производитель из Редмонда пересмотрел своё решение.

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Ограничение останется, но действовать оно будет только в случае автоматического обновления операционной системы через Windows Update. При этом американская компания никак не будет ограничивать пользователей старых персональных компьютеров со скромным железом, если те захотят установить Windows 11 вручную, скачав ISO-образ с официального сайта Microsoft.

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Своё решение софтверный гигант из Соединённых Штатов объясняет желанием дать возможность компаниям ознакомиться с новыми функциями операционной системы Windows 11. При этом производитель не в состоянии гарантировать совместимость драйверов и общую стабильность работы ОС на компьютерах, которые не подходят под минимальные системные требования. Владельцы таких ПК установку операционной системы выполняют на свой страх и риск.

По словам Microsoft, компьютеры, которые не соответствуют системным требованиям, будут иметь в полтора раза больше сбоев. В то же время мощные ПК будут в 99,8% случаев работать без сбоев. Также компания обновила минимальные требования, добавив часть процессоров Intel седьмого поколения.

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