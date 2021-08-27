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Список поддерживаемых процессоров Intel пополнили модели Core серии X и Xeon серии W. Появились представители Kaby Lake: мобильный Intel Core i7-7820HQ для ограниченного набора устройств (среди них Surface Studio 2) и HEDT модели Core:

i5-7640X

i7-7740X

i7-7800X

i7-7820X

i7-7900X

i7-7920X

i9-7940X

i9-7960X

i9-7980XE

Сегодня сообщалось, что ASUS работает над обновлением BIOS материнских плат Intel серий 100 и 200, поддерживающих настольные потребительские процессоры Skylake и Kaby Lake, но в списке их нет. Однако, как уточняет Windows Central, пользователи смогут вручную установить Windows 11 на системах с процессорами, которые не поддерживаются, но при условии, что все другие требования соблюдены.

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Не изменился список поддерживаемых процессоров AMD, «После тщательного анализа первого поколения процессоров AMD Zen в партнерстве с AMD мы вместе пришли к выводу, что в список поддерживаемых процессоров нет никаких дополнений». В списке нет Ryzen 3 1200 и Ryzen 5 1600, основанных на архитектуре Zen+.

Также компания представила обновленную предварительную версию приложения PC Health Check для участников программы оценки Windows. Теперь она более содержательна, предлагает подробные сообщения о возможности обновления и ссылки на статьи поддержки. Подробнее об изменениях в официальном блоге компании Microsoft.