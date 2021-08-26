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Южнокорейская компания Samsung объявила о старте продаж на российском рынке смартфон среднебюджетного класса Galaxy A22. Это одна из самых дешёвых в мире моделей, которая может похвастаться поддержкой системы оптической стабилизации изображения.

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Заметим, что Samsung Galaxy A22 является преемником Galaxy A21, который на днях взорвался в самолёте Alaska Airlines. Между смартфонами есть очень много отличий, но начнём мы из общих технических параметров. Во-первых, новинка, как и предшественница, получила 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Во-вторых, обе модели имеют разъём для наушников, слот для microSD, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. В-третьих, корпус сделан из пластика. В-четвёртых, мощность быстрой зарядки составляет 15 Вт.

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В смартфоне нового поколения используется панель Super AMOLED вместо LCD. Диагональ уменьшилась с 6,5 дюйма до 6,4 дюйма, а частота обновления изображения выросла с 60 Гц до 90 Гц. Отверстие под камеру для селфи в левом верхнем углу заменили каплевидным вырезом, а сканер отпечатков пальцев перебрался с тыльной стороны на правую грань корпуса.

Главная фишка Samsung Galaxy A22 – основная камера. Она сохранила ультра-широкоугольный модуль на 8 Мп и пару 2-мегапиксельных сенсоров для макросъёмки и портретного режима. При этом разрешение стандартной камеры выросло с 16 Мп до 48 Мп и появилась оптическая стабилизация изображения.

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Однокристальную систему Helio P35, которой скоро исполнится три года, заменили на мобильный процессор Helio G80. Обе SoC выполнены по нормам 12-нанометровой технологии. Helio G80 хоть и имеет более низкую пиковую частоту (2,0 ГГц против 2,35 ГГц), но включает более производительные ядра Cortex-A75 вместо Cortex-A53.

Samsung Galaxy A22 несёт на борту 4-6 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного хранилища составляет 64-128 ГБ. Для сравнения, Galaxy A21 получил 3 ГБ ОЗУ в паре с накопителем объёмом 32 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора выросла на 25% и составила 5000 мА*ч вместо 4000 мА*ч.

Новинка уже поступила в продажу на российском рынке. Она доступна сразу из коробки с прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11. В России продаются только версии с 4 ГБ оперативной памяти. Стоимость модификаций с 64 ГБ и 128 ГБ хранилища составила 17 990 рублей и 19 990 рублей соответственно. Первые покупатели смогут приобрести смартфон со скидкой 2 000 рублей. Доступные расцветки – белая, чёрная и мятная.