Из-за взрыва Samsung Galaxy A21 самолёту пришлось совершить экстренную посадку
Несколько лет назад компания Samsung представила смартфон флагманского уровня Galaxy Note 7, продажи которого прекратились, не успев начаться. Тогдашние новинки начали массово возгораться из-за чего производитель принял решение отозвать все смартфоны, а убытки составили 1 млрд долларов.
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Авиакомпании запрещали пропускать на рейс пассажиров с Samsung Galaxy Note 7. Более того, переименовав точку доступа Wi-Fi в смартфоне на Galaxy Note 7, можно было добиться того, что рейс просто будет отложен. Возможно, по пути флагмана 2016 года пойдёт и прошлогодний бюджетник Samsung Galaxy A21.
Из-за взрыва смартфона самолёту компании Alaska Airlines пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Такома. После взрыва экипаж смог упаковать устройство в специальные герметичные пакеты, которые были созданы специально для таких случаев и выдерживают температуру до 1760 градусов. Двое пассажиров из 128 получили травмы, в результате чего после вынужденной посадки они были доставлены в больницу.
Южнокорейская компания Samsung пока что никак не отреагировала на инцидент. Скорее всего, производитель не будет отзывать Galaxy A21, поскольку случай со взрывом смартфона в самолёте (инцидент произошёл в понедельник, 23 августа 2021 года) является единичным. До этого подобных новостей не было. А вот меры безопасности в самолётах могут быть ещё больше усилены.
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