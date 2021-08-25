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Из-за взрыва Samsung Galaxy A21 самолёту пришлось совершить экстренную посадку

Самолёт совершил экстренную посадку.
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Несколько лет назад компания Samsung представила смартфон флагманского уровня Galaxy Note 7, продажи которого прекратились, не успев начаться. Тогдашние новинки начали массово возгораться из-за чего производитель принял решение отозвать все смартфоны, а убытки составили 1 млрд долларов.

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Авиакомпании запрещали пропускать на рейс пассажиров с Samsung Galaxy Note 7. Более того, переименовав точку доступа Wi-Fi в смартфоне на Galaxy Note 7, можно было добиться того, что рейс просто будет отложен. Возможно, по пути флагмана 2016 года пойдёт и прошлогодний бюджетник Samsung Galaxy A21.

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Из-за взрыва смартфона самолёту компании Alaska Airlines пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Такома. После взрыва экипаж смог упаковать устройство в специальные герметичные пакеты, которые были созданы специально для таких случаев и выдерживают температуру до 1760 градусов. Двое пассажиров из 128 получили травмы, в результате чего после вынужденной посадки они были доставлены в больницу.

Южнокорейская компания Samsung пока что никак не отреагировала на инцидент. Скорее всего, производитель не будет отзывать Galaxy A21, поскольку случай со взрывом смартфона в самолёте (инцидент произошёл в понедельник, 23 августа 2021 года) является единичным. До этого подобных новостей не было. А вот меры безопасности в самолётах могут быть ещё больше усилены.

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