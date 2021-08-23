Xiaomi Redmi 10 с 50-Мп камерой поступает в продажу со скидкой до $40
Китайская компания Xiaomi на прошлой неделе представила самый дешёвый в мире смартфон с основной камерой на 50 Мп. Новинка называется Xiaomi Redmi 10. Её стоимость стартовала с отметки 179 долларов, но на старте продаж самые быстрые пользователи смогут купить новинку со скидкой 30-40 долларов в зависимости от модификации памяти.
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Смартфон предлагается в трёх версиях. Базовая и продвинутая оснащаются 4 ГБ оперативки, а вместимость накопителя составила 64 ГБ и 128 ГБ соответственно. Стандартный вариант по акции стоит 159 долларов. Более топовое решение обойдётся в 179 долларов при рекомендованной цене 199 долларов. При этом в обоих случаях пользователи могут увеличить размер скидки до 30 долларов, использовав купон продавца (количество ограничено).
Но больше все в цене упала топовая версия. Купить Xiaomi Redmi 10 с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-модулем вместимостью 128 ГБ можно за 179 долларов. Опять же, с купоном продавца. Рекомендованная цена максимальной конфигурации составила 219 долларов. Акция начала действовать сегодня, 23 августа, и продлится до 2 сентября 2021 года.
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Напомним, что герой заметки оборудован новым процессором Helio G88 и аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Мощность зарядки по проводу составляет 18 Вт, но в комплект поставки входит 22,5-ваттный адаптер питания.
В основной камере Xiaomi Redmi 10 помимо главного датчика изображения на 50 Мп есть ультра-широкоугольный модуль на 8 Мп и пара 2-мегапиксельных сенсоров. Разрешение фронтальной камеры составило 8 Мп. Её можно использовать для разблокировки за счёт поддержки Face Unlock. Снять блокировку смартфона можно с помощью биометрического сенсора, который расположился на правом торце.
Прочие параметры новинки включают стереодинамики, 90-герцевую панель IPS LCD диагональю 6,5 дюйма, выход под наушники и порт USB-C. Xiaomi Redmi 10 продаётся с программным обеспечением MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11 из коробки.
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