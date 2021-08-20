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В 2020 и 2021 годах на рынке появилось немало недорогих смартфонов, оборудованных 108-мегапиксельной камерой. Один из таких – Realme 8 Pro. Он сейчас предлагается со скидкой 11% и стал достойной альтернативой для Xiaomi Redmi Note 10 Pro, который тоже получил сенсор на 108 Мп.

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Рекомендованная производителем стоимость Realme 8 Pro составила 27 990 рублей, то есть уже на старте продаж он оказался на 1 000 рублей дешевле конкурента. Сейчас в магазине «Ситилинк» купить смартфон можно за 24 990 рублей в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и хранилищем объёмом 128 ГБ.

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Модель оборудована панелью Super AMOLED с компактным отверстием для фронтальной 16-мегапиксельной камерой. В основной камере помимо сенсора на 108 Мп есть ещё три модуля: ультраширокоугольный на 8 Мп с углом обзора 119 градусов и пара на 2 Мп для макросъёмки и портретного режима.

В Realme 8 Pro установлен довольно мощный мобильный процессор Snapdragon 720G. Его производительности хватает для выполнения всех основных задач и игр. Автономностью занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч с 50-ваттной зарядкой по проводу. В арсенал смартфона также вошли NFC, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и новая прошивка Realme UI 2.0 на базе ОС Android 11.

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Заметим, что у Xiaomi Redmi Note 10 Pro есть несколько преимуществ. В частности, поддержка частоты обновления 120 Гц в экране, защита от воды класса IP53, на 2 ГБ ОЗУ больше и аккумулятор на 5000 мА*ч. Но при этом мощность быстрой зарядки составляет 30 Вт вместо 50 Вт.