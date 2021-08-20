ASUS ZenFone 8 подешевел – Snapdragon 888, OLED 120 Гц и много памяти со скидкой до 7 000 рублей
В конце осени 2021 года компания ASUS представила флагманский смартфон ZenFone 8. Почти сразу он дебютировал в России, а сейчас предлагается с ощутимой скидкой – от 3 400 рублей до 7 000 рублей в зависимости от модификации памяти.
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Максимально подешевела базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 128 ГБ. Её стоимость упала с 63 990 рублей до 57 090 рублей. На 4 500 рублей дешевле в сравнении со стартовой ценой можно купить вариант с 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем объёмом 256 ГБ. Он обойдётся в 69 490 рублей вместо 73 990 рублей. Стоимость конфигурации 8/256 ГБ составляет 64 590 рублей с учётом скидки в размере 3 400 рублей.
ASUS ZenFone 8 получил небольшой дисплей диагональю 5,6 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Матрица AMOLED со встроенным биометрическим датчиком прикрыта стеклом Gorilla Glass Victus, а корпус защищён от попадания воды по стандарту IP68, чем раньше не мог похвастаться ни один смартфон ASUS.
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Флагман нового поколения оснащается основной камерой разрешением 64 Мп + 12 Мп без телеобъектива, но с OIS и поддержкой 8K. Она расположена на тыльной стороне, оформленной стеклом Gorilla Glass третьего поколения. Во фронталке используется 12-мегапиксельный оптический модуль.
В ASUS ZenFone 8 установлена аккумуляторная батарея на 4000 мА*ч с 30-ваттной зарядкой, что позволяет зарядить смартфон полностью за 1 час 20 минут. Также отметим стереофонические динамики, NFC, выход для подключения проводных наушников и операционную систему Android 11.
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